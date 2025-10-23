Più energia, più valore: nuova promozione esclusiva per i clienti Banca di Cherasco sulle bollette luce e gas con eVISO

Questa iniziativa nasce dalla volontà condivisa di mettere il cliente al centro, offrendo condizioni economiche vantaggiose abbinate ad una consulenza concreta e qualificata sui servizi energetici. eVISO e Banca di Cherasco proseguono così il percorso di collaborazione volto a sostenere imprese e famiglie del territorio con soluzioni chiare, semplici e pensate per generare valore reale.

«Rilanciamo l’intesa con eVISO, avviata un anno fa, con una nuova promozione: l’obiettivo è dare una consulenza a 360 gradi ai nostri Soci e clienti» dichiara Danilo Rivoira, Vice Direttore di Banca di Cherasco. «Luce e gas sono un servizio essenziale e vogliamo dare la possibilità di risparmiare attraverso un servizio qualificato, che è offerto da una realtà del territorio proprio come il nostro Istituto di Credito Cooperativo».

«Questa nuova promozione vuole confermare il nostro impegno sul territorio. Ogni giorno mettiamo a disposizione trasparenza, assistenza dedicata e opportunità concrete di risparmio. Abbiamo così pensato ad uno sconto tangibile sulla bolletta della luce, e ancora di più su quella del gas, in vista dei consumi invernali. Insieme intendiamo supportare la comunità locale con proposte concrete che coniughino convenienza e affidabilità», aggiunge Franco Pancino, Direttore Canale Vendita Diretta Luce e Gas eVISO.

La collaborazione tra eVISO e Banca di Cherasco si fonda su valori comuni: attenzione al territorio, centralità del cliente, vicinanza e trasparenza. La promozione è riservata ai clienti di Banca di Cherasco e si applica alle attivazioni di nuovi contratti luce e/o gas effettuate presso le filiali dell’Istituto nel periodo indicato. Lo sconto viene applicato una sola volta, sulla prima bolletta relativa al contratto attivato.

Per maggiori dettagli sulle condizioni e sulle modalità di attivazione, è possibile rivolgersi direttamente alla propria filiale Banca di Cherasco.