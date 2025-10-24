Castelli Aperti chiude la trentesima edizione con oltre 250.000 visitatori

Si chiude nel segno del successo la trentesima edizione di Castelli Aperti, il grande viaggio tra dimore storiche, giardini e musei del Piemonte che da aprile a novembre ha accompagnato decine di migliaia di visitatori alla scoperta del patrimonio architettonico e paesaggistico regionale. Un’edizione da record: oltre 250.000 presenze nelle 80 strutture distribuite nelle province piemontesi, un dato che racconta la forza e la continuità di un progetto che, da trent’anni, intreccia cultura, turismo e identità territoriale.

Un risultato che riempie di soddisfazione e testimonia la partecipazione costante di un pubblico affezionato e curioso: famiglie, appassionati di storia e architettura, turisti italiani e stranieri che, domenica dopo domenica, hanno varcato le soglie di castelli, ville, borghi e musei. Luoghi spesso da scoprire, custoditi con passione da famiglie che ne tramandano la storia o da enti e fondazioni che ne curano la valorizzazione.

«Castelli Aperti è una storia di comunità e di passione – commenta Elisa Bogliotti, presidente dell’Associazione Amici di Castelli Aperti –. I numeri di quest’anno confermano quanto il patrimonio storico piemontese sia vivo e amato, e quanto il nostro pubblico riconosca in questa rassegna un modo autentico di conoscere il territorio».

Il 2025 ha segnato i trent’anni di attività una longevità che racconta la capacità di un format semplice ma potente di rinnovarsi nel tempo. Per celebrare l’anniversario, la stagione è stata arricchita dal programma “Tutti i colori della cultura”, un calendario diffuso di eventi speciali – spettacoli, concerti, incontri e visite animate – che ha portato in alcuni dei luoghi più suggestivi del circuito performance artistiche e momenti di approfondimento, trasformando le dimore storiche in spazi vivi e partecipati. Un successo costruito nel tempo, grazie alla collaborazione con Regione Piemonte, comuni, associazioni locali, proprietari di dimore storiche Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e ATL locali, che hanno creduto nel valore della condivisione e nella forza delle sinergie.

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 novembre, Castelli Aperti saluta il suo pubblico con un ultimo fine settimana di aperture che coinvolge l’intero territorio regionale: in Alessandria, spiccano la mostra “Cinemoda – Ruggenti Visioni” al Castello di Piovera, le visite con degustazione alla Villa Ottolenghi Wedekind di Acqui Terme e la Tenuta di Razzano ad Alfiano Natta; nell’Astigiano, la Torre del Conte Ballada di Saint Robert a Castagnole delle Lanze e la Gipsoteca Formica di Nizza Monferrato accolgono i visitatori con le ultime visite guidate; a Biella, continua la grande mostra Andy Warhol – Pop Art & Textiles a Palazzo Gromo Losa, mentre il Ricetto di Candelo resta aperto a ingresso libero; nel Cuneese, cuore pulsante della rassegna con le moltissime strutture che si rendono accessibili, il Castello della Manta, il Castello Reale di Govone, il WIMU – Wine Museum di Barolo, la Castiglia di Saluzzo e la mostra “Helmut Newton. Intrecci” al Filatoio di Caraglio; in provincia di Torino, tra i protagonisti il Castello e Parco di Masino, il Castello delle Quattro Torri di Arignano, il Castello di Miradolo con la sua mostra autunnale e Casa Lajolo a Piossasco; a Vinzaglio, nel Novarese, si conclude la stagione con le visite su prenotazione al castello.