Bra, si presenta il libro Le stanze di Liszt. La Roma del grande musicista magiaro

Una serata di cultura, arte e musica. Sabato 7 novembre, alle ore 21, è in programma la presentazione del libro "Le Stanze di Liszt a Roma, in Vaticano, a Tivoli", presso la chiesa dei Battuti Bianchi, nel cuore barocco di Bra.

La vicenda biografica e artistica di Franz Liszt, in particolare gli ultimi 25 anni circa della sua vita, dal 1861 al 1886, è profondamente legata a Roma, dove visse per lunghi periodi in maniera continuativa. Tuttavia, a dispetto di questa assidua presenza, nella Città Eterna non vi è quasi traccia che ricordi i luoghi frequentati da uno dei più importanti compositori e interpreti dell'Ottocento.

Il libro prende le mosse proprio dalla constatazione di questa "smemoratezza", grazie all'intuizione delle autrici Waldrudis Hoffmann e Barbara Pfeffer, due studiose e appassionate di musica e storia dell'arte tedesche di nascita, ma "romane" d'adozione.

Questa sorta di guida per viaggiatori intenzionati a mettersi sulle tracce del grande musicista, si conclude a Tivoli. Luogo del cuore, inesauribile fonte di ispirazione con i suoi magnifici giardini, i giochi d'acqua, le fontane "musicali" di moda nel barocco e i suoi alti cipressi, Villa d'Este accolse e consolò Liszt in anni di solitudine e profondo dolore.

Le pagine sono altresì arricchite da decine di immagini d'epoca relative alle persone e ai luoghi che nella capitale hanno circondato la vita del grandissimo personaggio, oggi riconosciuto come uno dei massimi innovatori del XIX secolo.

La conferenza-concerto è promossa dell'associazione Mousikon, in collaborazione con la Confraternita dei Battuti Bianchi e rientra negli eventi dedicati ai 400 anni dalla consacrazione della chiesa della Santissima Trinità.

Ospiti d'eccezione saranno Gastón Fournier-Facio, curatore del libro uscito per Timía edizioni, e Simone Gragnani che accompagnerà la platea con brani per pianoforte. E aggiungiamo ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Gastón Fournier-Facio è consulente artistico dell'Orchestra Mozart, consulente musicale della Daniele Cipriani Entertainment e responsabile delle Opera Talks presso la Royal Opera House di Muscat (Sultanato di Oman). È autore di monografie su Richard Wagner, Gustav Mahler, Hans Werner Henze, Claudio Abbado e Giuseppe Sinopoli. È stato coordinatore artistico del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, del Maggio Musicale Fiorentino, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala e Direttore Artistico del Teatro Regio di Torino. Serve altro?