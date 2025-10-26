A Cuneo oggi inaugura Arcipelago, nuovo spazio ricreativo e culturale nel cuore multietnico della città

Oggi 26 ottobre, a partire dalle 16, in corso Giolitti 31 a Cuneo (ingresso dal cortile in via Meucci 32/34), il circolo ARCI “Arcipelago” apre le sue porte e accompagna la cittadinanza alla scoperta dei suoi spazi, in una "villa nascosta" nel cuore multietnico di Cuneo, a due passi dalla stazione ferroviaria.

Un circolo culturale, certo, ma soprattutto uno spazio vivo, trasversale e inclusivo, immaginato come luogo di incontro, aggregazione e crescita individuale e collettiva, aperto a tutti coloro che si riconoscono nei valori descritti nello statuto.

L'associazione si riconosce nei principi della giustizia sociale, dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'intersezionalità e della valorizzazione delle diversità.

Il nome "Arcipelago" racchiude il cuore del progetto. Lo spazio è composto da ambienti distinti, ma rappresenta anche qualcosa di più profondo: un simbolo. Come ricorda la definizione della Treccani, "un arcipelago è unione di isole, cioè di gruppi, comunità o anche persone singole, isolate l'una dall'altra ma affini per condizioni [...] e orientamento ideologico, e in rapporto di reciproco scambio sia tra loro sia anche, spesso, con gli elementi che costituiscono altri arcipelaghi".

"Volevamo un luogo che non esistesse ancora in città – raccontano i soci fondatori – uno spazio dove far dialogare differenze, generazioni, prospettive. Non un contenitore, ma una comunità che cresce, si ascolta, si mette in discussione. Un arcipelago, appunto: fatto di isole diverse, ma connesse da un mare comune".

Il momento istituzionale dell’inaugurazione sarà, alle 18.30, l’incontro “ARCI: passato, presente e futuro…”, nel quale il presidente nazionale ARCI Walter Massa e il presidente ARCI Piemonte Andrea Polacchi tracceranno l’identikit dell’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, realtà schierata dalla parte della pace, dei diritti, dell’uguaglianza, della solidarietà, del libero accesso alla cultura, della giustizia sociale e dei valori democratici.

Prima, alle 17, “Racconti da Gaza”, incontro con Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere, autrice del libro “Brucia anche l’umanità. Diario di un’infermiera a Gaza” (Infinito Edizioni, 2025).

Dalle 19.15, “Aperitivo in musica jam”, per chiacchierare, conoscersi, ascoltare proposte e brindare insieme.

Per maggiori informazioni: arcipelagocuneo@gmail.com o cercare Arcipelago Cuneo sui canali social Instagram e Facebook.