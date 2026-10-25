EVENTI / Cosa fare in Granda: la guida agli appuntamenti per l'ultima domenica del mese

La provincia di Cuneo offrirà in questa ultima domenica di ottobre una serie di occasioni per apprezzare la gastronomia autunnale, grazie a manifestazioni come “Gusta Cherasco” e la “Sagra d’l Coj” a Margarita, senza dimenticare gli appuntamenti di Chiusa di Pesio, Vinadio, Brondello, Ormea e tanti altri che vedono protagonista soprattutto la castagna.

Prosegue la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco ad Alba, mentre a Saluzzo si terrà la Festa del Libro Medievale e Antico. L’iniziativa Castelli Aperti ripropone visite a palazzi, giardini e musei storici (vedi riquadro iniziale), che con eventi culturali, mercatini, concerti, spettacoli teatrali, escursioni nel “foliage”, competizioni sportive, mostre d’arte e di fotografia completa l’offerta del week end in Granda.

Si consiglia sempre di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

Domenica 25 ottobre le dimore storiche del circuito “Castelli Aperti” tornano ad accogliere i visitatori. Di seguito l’elenco dei beni aperti al pubblico in provincia di Cuneo, con orari e modalità di accesso.

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 11 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338 96 54 524 e Tel. 340 80 26 232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10, 11.30, 14.30, 16.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: speciale “Narrar Castelli e Vini”. Le visite partiranno ogni ora, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ultima partenza alle 17. Al termine della visita sarà possibile degustare i vini dell’azienda agricola Bric Cenciurio di Barolo. Prenotazioni fortemente consigliate: castellomagliano@barolofoundation.it – tel. 0173/386697.

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: visite guidate su prenotazione con orario 10.30 oppure 16. Le visite saranno condotte personalmente dal Presidente dell'associazione "Mondovì Culturale" il Dott. Enrico Chebello. Prenotazioni da effettuare entro il 22 ottobre alle ore 13 : Tel. 338 48 76 448 direzione@museodellacasa.it

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14.

Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO

FESTIVAL DEI LUOGHI COMUNI

Domenica 25 ottobre nelle location Spazio Varco, Spazio incontri Fondazione CRC e Rondò dei Talenti, proseguiranno gli appuntamenti del “Festival dei Luoghi Comuni - La cultura con la C maiuscola”. Fra i protagonisti del Festival, ci saranno anche personaggi iconici del mondo dei social, conduttori e autori TV, linguisti, amministratori pubblici. Info: www.festivaldeiluoghicomuni.it

CUNEO

VISITA VILLA OLDOFREDI TADINI

Domenica 25 ottobre, negli orari 10-11-14-15-16, sarà possibile visitare la casa e il giardino di villa Oldofredi Tadini e la mostra "Margherita regina di stile" a cento anni dalla morte. La visita, su prenotazione, è guidata dai proprietari discendenti degli Oldofredi Tadini. Info: www.villaoldofreditadini.it

CUNEO

CIAK SIPARIO

Domenica 25 ottobre, alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena l’11a edizione di “Ciak Sipario”, spettacolo dedicato alle musiche da film. Parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Abio di Cuneo. Info: www.liveticket.it

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ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Domenica 25 ottobre proseguono gli appuntamenti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, con il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, dove acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), e incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Inoltre mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA

FIUTO CREATIVO

Nel week end il MUDET (Museo del Tartufo di Alba) ospita la mostra fotografica “Fiuto Creativo”, a cura dell’agenzia creativa Blulab. Orario:10.30-19 con ultimo ingresso 18.30. Info: https://visitalba.eu/luogo/mudet/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 25 ottobre, con punto di ritrovo davanti all'Ufficio Turistico in piazza Risorgimento, partenze del tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. La visita ha una durata di circa 1h e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA

AMA LA CARNE

Domenica 25 ottobre, dalle ore 10 alle 19.30, in piazza Risorgimento, si terrà l’iniziativa “Ama la Carne”, appuntamento annuale che celebra l’eccellenza della Sottorazza bovina Albese (Fassona piemontese). Un’intera giornata, dedicata ai sapori della tradizione, animerà l’area degustazione, dove alle ore 11 ci sarà spazio all’approfondimento scientifico, con un incontro moderato dalla giornalista Valeria Pelle, che vedrà il contributo della biologa nutrizionista Ilenia Castanò e del prof. Marco Degiorgis dell’Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” - Scuola Enologica di Alba. Info: https://www.acaweb.it/

ALBA

FESTIVAL DELLA BANDIERA

Domenica 25 ottobre, alle ore 15, si svolgerà in piazza Risorgimento, il “Festival della Bandiera”, grande spettacolo di sbandieratori e gruppi musici provenienti da diverse località, con prove di abilità individuali e collettive. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BERNEZZO

LA CASTAGNA A BERNESS

Domenica 25 ottobre si terrà la “Castagna a Berness”, storica manifestazione bernezzese dedicata alla castagna. Nel programma esposizioni e bancarelle, mostra micologica, escursione nei boschi, yoga, battesimo della sella, gastronomia, rievocazione medievale, musica, balli occitani con Lou Serpent e “Sufìa Race”. Info: 334 13 04 348.

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BRA

RICORDÈ

Domenica 25 ottobre presso la Zizzola, in orario 10-18 sarà visitabile la mostra fotografica “Ricordè: un archivio fotografico, un paese" che ripercorre la storia della città di Bra grazie all’archivio fotografico dello storico fotografo braidese Bruno Risso. Info: www.turismoinbra.it/

BRA

EGITTO. SULLE TRACCE DEGLI DÈI

Domenica 25 ottobre, in orario 10-18 a Palazzo Mathis, sarà visitabile la mostra "EGITTO. Sulle tracce degli dèi" in collaborazione col Museo Egizio di Torino. Un viaggio affascinante nel culto del Faraone attraverso 13 amuleti e reperti inediti. Info: www.turismoinbra.it/

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BRONDELLO

RITORNANO I MONDAJÈ

Domenica 25 ottobre si celebrerà la 21a edizione della sagra “Ritornano i Mundajè”. Nel ricco programma “Cena della Tradizione”, DJ Night, “Grande Polentata del Mondajè”, ballo liscio con l'esibizione di Martina Richard e tanta musica con Sonia De Castelli. Info: 352 09 54 882.

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BRIGA ALTA - PIAGGIA

FESTA D’AUTUNNO

Domenica 25 ottobre la frazione Piaggia di Briga Alta propone la Festa d'Autunno. In programma il mercatino, la tradizionale castagnata con torta di mele e vin brûlé e alle 10.30 e alle 15.30, nella sala comunale, la proiezione di video sulla fauna delle Alpi Liguri a cura della guida naturalistica Gabriele Cristiani. Info: https://prolocopiaggia.it/

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CARAGLIO

MARC RIBOUD - VERSO IL MONDO

Nel week end sarà visitabile presso il Filatoio di Caraglio, sede del Museo del Setificio Piemontese, la prima grande retrospettiva in Italia, dopo la sua scomparsa, dedicata a Marc Riboud (1923–2016) e alla sua opera. Info: https://fondazioneartea.org/

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CHERASCO

GUSTA CHERASCO

Domenica 25 ottobre si svolgerà la manifestazione “Gusta Cherasco” un piacevolissimo momento conviviale e saporito aperto al pubblico, vetrina per la valorizzazione delle eccellenze e delle attività produttive del territorio. Per tutto il fine settimana le degustazioni saranno accompagnate da un ricco calendario di incontri, presentazioni e show-cooking. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/news/151/Torna-Gusta-Cherasco-2026

CHERASCO

MERCATO DELL’ARTIGIANATO

Domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 18, in via Vittorio Emanuele a Cherasco si terrà il mercato dell’artigianato, con banchi che esporranno manufatti frutto dell’ingegno e della creatività, nell’ambito della manifestazione legata al cibo e al vino “Gusta Cherasco”. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

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CHIUSA DI PESIO

FESTA DEL RE MARRONE

Nel week end proseguono gli eventi della 28a edizione della “Festa del Re Marrone”, attesissima manifestazione di interesse regionale dedicata al pregiato Marrone di Chiusa di Pesio. Nel programma di domenica 25 ottobre, fin dal mattino grande mercato di artigianato e prodotti tipici, pranzo in onore del Re Marrone, antichi mestieri, apertura del Complesso Museale “Cav. G. Avena”, “In Buggy al Castello Mirabello” e finali della seconda edizione del campionato del mondo per caldarrostai. Info: 0171/734 990 - iatcchiusapesio@visitcuneese.it

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CRISSOLO

GROTTA DI RIO MARTINO

Domenica 25 ottobre ritrovo alle ore 14, presso il parcheggio della Sala delle Guide di Crissolo, per partecipare all’escursione guidata gratuita “La Grotta di Rio Martino prima del letargo dei pipistrelli”, alla scoperta di uno dei siti naturali più suggestivi dell’alta valle Po. Rientro previsto intorno alle ore 18. L’attività è rivolta a famiglie con bambini a partire dai 6 anni di età. Info: www.parcomonviso.eu

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DOGLIANI

OPERE VIVE

Domenica 25 ottobre, alle 12.30 visita guidata all’opera “Abetare (un giorno a scuola)” dell’artista Petrit Halilaj in località Valdibà, nell’ambito della terza edizione di “Radis”. Seguirà light lunch. Info: 351 95 10 862.

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FOSSANO

VILLA SOUCHON

Domenica 25 ottobre sarà possibile visitare il giardino storico di villa Souchon, su prenotazione, con visita guidata alle 10,11,14,15 e 16. Info: 347 52 20 314.

FOSSANO

L’UOMO DEL MOCAMBO

Domenica 25 ottobre, alle ore 11, presso Palazzo Burgos, concerto de L’Uomo del Mocambo, con reiterpretazioni dei brani di Paolo Conte. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

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GAIOLA

BASSA VALLE STU-RUN

Domenica 25 ottobre, dalle ore 9.15, torna la seconda edizione della "Bassa Valle StuRUN", una giornata di sport non competitivo immersa nei colori autunnali della Bassa Valle Stura. Il punto di ritrovo e riferimento per tutte le attività previste sarà il Centro Gramigna, situato in Via Piave 3 a Gaiola. Info: 351 62 00 583.

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GARESSIO

RACCOLTA DELLA CASTAGNA GARESSINA

Domenica 25 ottobre, rispettivamente al pomeriggio e al mattino, a Garessio si svolgerà un'attività di raccolta delle castagne, gratuita e accompagnata, nei boschi della frazione Mindino. Occorre portarsi scarponcini comodi e cestino. Info: 334 31 59 533.

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GOVONE

DESIGN A CORTE

Domenica 25 ottobre la Serra dei Fiori del Castello di Govone ospiterà la seconda edizione dell'evento "Design a Corte" curato da Cà d'Antan. Un vero e proprio salotto creativo dove incontrare personalmente chi immagina, progetta e realizza oggetti unici. Info: https://cadantan.it/

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MANTA

MERCANTE PER UN GIORNO

Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 17, presso Cascina Aia, si terrà l’iniziativa “Mercante per un giorno” dove i ragazzi potranno barattare giochi e fumetti. Alle 16.30 caldarroste. Info: 340 36 48 397.

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MARGARITA

SAGRA D’L COJ

Proseguono gli appuntamenti della 21ª edizione, della “Sagra d’l Coj”, manifestazione identitaria del paese, dedicata al cavolo verza, che lega enogastronomia, tradizione, cultura popolare e intrattenimento. Domenica 25 ottobre, dalle 9, mercato dei prodotti tipici e artigianali, in piazza Marconi “fiera-mercato” dedicata all'abbigliamento. Alle 12, al Pala Coj, pranzo al coperto. Mostra Agrosfera, presso la Confraternita e visite guidate al Castello della Margarita alle ore 10,11,14,15 e 16. Dalle 14.30 i Coitoni in concerto e, a seguire, spettacolo del Mago Arturo. Info: 392 28 35 789.

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MELLE

CASTAGNATA

Domenica 25 ottobre, dalle 14.30, in piazza Marconi, festa autunnale con caldarroste, frittelle di mele e mercatino. Musica e canti occitani.

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MONDOVÌ

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Domenica 25 ottobre torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori proporranno oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it/

MONDOVÌ

TUTTI GLI UOMINI CHE NON SONO

Domenica 25 ottobre, alle ore 21, al teatro Baretti andrà in scena “Tutti gli uomini che non sono”, uno spettacolo in cui Paolo Calabresi porterà in scena la storia vera delle sue trasformazioni in personaggi famosi, tra comicità, identità e vita privata. Info: https://piemontedalvivo.it/

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MONTEU ROERO

NARRAR CASTELLI E VINI

Domenica 25 ottobre si rinnova l’iniziativa “Narrar Castelli e Vini”, con visita narrata al castello e degustazione finale insieme ai produttori di Monteu. Info: www.belmonteu.it

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NOVELLO

VISIONI MULTIPLE

Domenica 25 ottobre, presso la Confraternita San Giovanni dei Battuti Neri, sarà ancora visitabile la mostra personale del celebre pittore albese Enzo Cattaneo, in arte ZENO, a cura di Alessandro Bosio. Orario: 9.30-12.30 e 15-18.30 - Ingresso libero. Info: www.comune.novello.cn.it

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ORMEA

ORMEA DAI FRUTTI RITROVATI

Domenica 25 ottobre torna l’evento “Ormea dai frutti ritrovati”, la manifestazione che celebra la biodiversità, i sapori autentici e le tradizioni delle terre alte. Possibili anche escursioni cicloturistiche e Bagno di Foresta. Info: 0174/392157 - 337 10 66 940 - 320 05 46 375.

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RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 25 ottobre, dalle ore 7.30 alle ore 18, le suggestive vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406

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RIFREDDO

LE NOTTI DELLE STREGHE

Domenica 25 ottobre si svolgerà la 17a edizione della manifestazione “Le Notti delle Streghe”, percorso teatralizzato a tappe basato sui processi alle donne accusate di “Mascaria. Il titolo dell’evento sarà “Lucea talvolta la luna - Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà”. Info: https://www.lenottidellestreghe.it/

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SALUZZO

FESTA DEL LIBRO MEDIEVALE E ANTICO

Domenica 25 ottobre proseguiranno gli eventi legati alla 6a edizione della “Festa del libro medievale e antico”, dedicata quest’anno al tema “A tavola nel Medioevo”. Tra incontri, libri e approfondimenti, la manifestazione vedrà protagonisti Jacopo Veneziani, Stefano Nazzi, Jordi Savall e Fredo Valla. Appuntamento speciale sabato 17 ottobre, con il primo Silent Book Party. Info: https://www.festalibromedievaleantico.it/

SALUZZO

ROBERT CAPA

Nel week end sarà visitabile presso la Castiglia l'esposizione fotografica "Robert Capa. Dentro la storia". Info: https://fondazioneartea.org/

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SAVIGLIANO

CONCERTO FINALE

Domenica 25 ottobre, alle ore 21, presso la Sala Crosà Neira, l'Istituto Musicale Fergusio organizza il concerto dei finalisti del 3° Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale "Wally e Nerina Peroni". Ingresso libero. Info: www.fergusio.it/sito/

SAVIGLIANO

MOSTRA DI GUIDO HARARI

Domenica 25 ottobre a Palazzo Muratori Cravetta sarà visitabile la mostra fotografica che vede protagonisti gli straordinari ritratti della “Caverna Magica” del maestro Guido Harari, insieme alle evocative “Armonie” realizzate dai soci del Circolo Fotografico Imago. Orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito. Info: www.circoloimago.it

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SINIO

RADUNO TRATTORI

Domenica 25 ottobre dalle ore 9.30 si svolgerà la 3a edizione del Raduno Trattori e Fiera Mercato. Tra le tante iniziative alle 10 30 sfilata, alle 11.30 benedizione dei trattori, alle ore 15 “Batima a Meira” e alle ore 16 caldarroste per tutti. Info: 377 08 57 703.

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SOMMARIVA PERNO

FLAUTANDO... D'AUTUNNO

Domenica 25 ottobre, alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino, il Collettivo Flauti del Liceo Musicale “L. Da Vinci” di Alba, diretto dal prof. Mario Valsania eseguirà il concerto “Flautando... D'autunno”, con brani della grande tradizione classica, in omaggio ai vincitori del "Premio al Merito 2025-2026". L’evento rientra nella rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2026”. Info: info@centroculturalesanbernardino.it

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VILLANOVA MONDOVÌ

VILLA CORINNA

Domenica 25 ottobre saranno possibili le visite guidate a Villa Corinna con partenze alle 10,11,14,15 e 16. Info: https://villacorinna.wixsite.com/home

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VINADIO

FIERA DEI SANTI