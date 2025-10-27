“La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America” apre il fuori stagione del Marenco

Il Teatro Marenco di Ceva è pronto ad aprire le sue porte al pubblico per il primo spettacolo fuori stagione del calendario 2025/2026.

Venerdì 7 novembre alle 21, infatti, andrà in scena la prima di “La lacrimevolissima istoria di Ser Cristofaro Piccione che voleva scoprir l’America”.

Lo spettacolo, ideato, scritto da Max Mao e messo in scena in collaborazione con Manuel Alciati, è ispirato alla grande tradizione della Commedia dell’Arte.

Protagonisti di questo pittoresco viaggio per mare sono infatti Cristofaro Piccione e Nostromo. Cristofaro Piccione parte per trovare la “sua” America, in una ricerca rocambolesca e piena di sorprese.

Il fedele Nostromo e una ciurma trovata per strada accompagneranno ser Piccione per mari tempestosi. Cosa troveranno all’approdo? La vera domanda è: cosa porteranno. L’obiettivo di Cristofaro Piccione, Nostromo e del loro equipaggio è esportare la democrazia, e così la Commedia dell’Arte incontra la critica ironica ai giorni che stiamo vivendo, nella speranza che, almeno per il tempo di una commedia, a squarciare il cielo sia il fragore delle risate e non il boato degli armamenti.

La scenografia, evocativa e versatile, in perfetto stile buffonesco, permetterà al pubblico di immedesimarsi ulteriormente nelle vicende narrate.

Questo il commento di Luca Prato, assessore alle Manifestazioni: "Sono felice che l'apertura della stagione teatrale del Marenco spetti a due vecchi amici, miei ma soprattutto del teatro, che per il teatro hanno sempre dato tanto. Non potevo immaginare apertura migliore. Invito tutti a vedere uno spettacolo diverso, basato tanto sulla fisicità dei due attori e su un testo che a volte sfrontato, che potrebbe sembrare antico ma di una attualità stupefacente".

“Ho avuto la fortuna di seguirlo fin dalle prime prove - aggiunge Aldo Viora, direttore artistico della Compagnia Teatro Marenco -. Sono rimasto entusiasta sia del testo che dell'interpretazione che risulta attenta e precisa, mordente e socialmente irriverente. Degna del migliore teatro di maschera. Divertimento assicurato".

Per informazioni e prenotazioni: 0174/704132.

Gli appuntamenti fuori cartellone proseguiranno poi il 15 novembre con lo spettacolo “Va tutto bene”, scritto e diretto da Annarita e Antonio Martoriello, realizzato in collaborazione con la CISL di Ceva in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.