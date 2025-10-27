Lucio Fabbri in concerto a Roccavione per la seconda edizione de “La Rocca illuminata”

È un autentico viaggio nel tempo attraverso la canzone d’autore quello che Lucio Fabbri, il celebre violinista, arrangiatore e direttore d’orchestra, ha deciso di portare in tour.

Cinquant’anni di carriera ricchi di canzoni memorabili, da lui arrangiate, prodotte e portate al successo da alcuni fra i più grandi cantautori e interpreti italiani, come Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, PFM, Fiorella Mannoia, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e tanti altri.

Ha vinto tre volte il Festival di Sanremo nella “Sezione Campioni” (Massimo Ranieri, Annalisa Minetti, Jalisse) e quattro volte nella “Sezione Giovani” (Paola & Chiara, Annalisa Minetti, Jalisse, Dolcenera).

Parallelamente alla sua attività discografica ha realizzato le musiche di alcuni tra gli spot pubblicitari più significativi dell'ultimo trentennio, fra cui Pasta Barilla "Gattino", Sanbittèr "Intervallo", Enel "Albero" e la colonna sonora di “Chiedimi se sono felice” di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Un viaggio che non si è mai fermato e che continua ancora oggi con il clamoroso successo planetario dei Maneskin, la sua produzione più recente.

Nel 2022 ha fondato la band "Lucio Fabbri & Friends", con alcuni amici speciali e session-men di talento: Roberto Gualdi, Antonio Petruzzelli, Paolo Bonfanti e Massimo Germini, con cui ripropone in concerto alcuni tra i brani più significativi da lui scritti, prodotti e arrangiati nel corso della sua carriera.

Quindi per la prima volta, dopo aver da sempre lavorato “dietro le quinte” tra le mura del suo studio di registrazione, il Metropolis di Milano, Lucio “Violino” Fabbri esce allo scoperto e si prende la scena reinterpretando i brani che ha contribuito a far entrare nella storia della musica italiana, con un concerto che si preannuncia divertente e allo stesso tempo emozionante, grazie ad una scaletta che è una vera e propria compilation di successi.

Il concerto, unica data in Piemonte nel 2025, è organizzato dal Coro Polifonico Monserrato di Borgo San Dalmazzo con il patrocinio del Comune di Roccavione e da inizio alle festività natalizie che rientrano nella seconda edizione dell’evento “La Rocca illuminata”.

Si terrà sabato 6 dicembre alle 21, all’interno degli impianti sportivi di Roccavione (ex Bocciofila), oggetto di recente ristrutturazione al fine di migliorare l’acustica del locale.

Maggiori informazioni nella locandina a fondo articolo.