Mondovì celebra Montale: un tributo per i cento anni di “Ossi di seppia” e i 50 dal Nobel

Mondovì celebra Eugenio Montale con un evento speciale in occasione del duplice anniversario che ricorre nel 2025: i cent’anni della raccolta Ossi di seppia e i cinquant’anni del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura.

"Ci è parso giusto, importante – persino doveroso – ricordarli, organizzando un evento dal titolo “Omaggio a Montale” che si svolgerà venerdì 7 novembre presso l’Aula Magna Borsellino dell’I.I.S. Giolitti-Belisario - spiega il professor Stefano Casarino -. Ripensare a Montale, oggi, ha certamente un valore particolare: non è solo (ri)leggere un grande poeta, ma è, soprattutto, riconsiderare un’alta figura etica, un intellettuale coerente nei suoi convincimenti politici – imparzialmente distante dal “lume di chiesa o d’officina”, cioè non schierato acriticamente sui due fronti politici di allora - e costantemente alla ricerca di un senso per la nostra esistenza: incerta e difficile, penosa e meravigliosa al tempo stesso".

L’incontro, intitolato “Omaggio a Montale”, si terrà venerdì 7 novembre, dalle 17 alle 19, presso la Sala Borsellino dell’I.I.S. Giolitti – Bellisario in Piazza IV Novembre 6, a Piazza.

Al termine del pomeriggio, decisamente vario quanto a proposte culturali (conferenze, lettura di testi, brani musicali), ci sarà – accompagnata da un rinfresco – l’inaugurazione della Mostra fotografica allestita dal dottor Giovanni Cera nel Chiostro dei Licei di Piazza.

Il programma prevede gli interventi del prof. Stefano Casarino, che proporrà una riflessione su Eugenio Montale: l’alta lezione di decenza quotidiana, e del dottor Giovanni Cera, autore della relazione Montale scabro ed essenziale. La prof.ssa Giuditta Aimo curerà la lettura di alcuni testi del poeta, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati ai proff. Massimo Galliano, Andrea Sanfilippo e Davide Cera.

L’evento promosso dall’Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione di Cuneo, in collaborazione con il Liceo statale Vasco Beccaria Govone, l’associazione VBG, In-nova, il gruppo Gli Spigatolatori e l’Istituto Alberghiero Giolitti Mondovì e Paire di Barge, con il patrocinio della Città di Mondovì, è aperto a tutti gli interessati; per i docenti avrà anche valore di corso di aggiornamento.