Racconigi rinnova gli aiuti alle famiglie: sostegni concreti su IRPEF e TARI

La Città di Racconigi rinnova — come già fatto negli scorsi anni — due misure concrete di sostegno per le famiglie in difficoltà: dal 27 ottobre al 28 novembre 2025 si potranno presentare le domande per il rimborso del 50% dell’addizionale comunale IRPEF 2024 (per nuclei con ISEE fino a 12.000 euro) e per l’esonero del 50% della TARI 2025 sulle utenze domestiche (per ISEE fino a 10.000 euro).

È una scelta di continuità che unisce prudenza di bilancio e attenzione alle fragilità: "Abbiamo voluto confermare strumenti già sperimentati e apprezzati: interventi semplici, immediati e misurabili che alleggeriscono le spese ricorrenti e tengono unita la nostra comunità", sottolinea il vicesindaco Alessandro Tribaudino, ricordando che la priorità andrà ai nuclei con ISEE più basso, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

I requisiti sono pensati per indirizzare gli aiuti dove servono davvero: residenza a Racconigi all’apertura del bando (27 ottobre 2025); regolarità nei tributi e nei servizi comunali degli ultimi anni oppure un piano di rientro rispettato; nessun immobile di proprietà oltre all’abitazione principale (non di categoria A/1, A/8, A/9); pagamento della prima rata TARI 2025. Per l’IRPEF, il rimborso spetta a chi ha effettivamente versato l’addizionale 2024 al Comune di Racconigi (codice H150). Per la TARI può fare domanda solo l’intestatario dell’utenza domestica della casa di residenza.

Le domande si presentano con i moduli disponibili sul sito istituzionale o all’Ufficio Assistenza (Secondo Piano, Palazzo Comunale) e si possono consegnare al Protocollo, via e-mail o via PEC. Occorrono documento d’identità, attestazione ISEE in corso di validità (tutte le pagine) e, per il bando IRPEF, la documentazione fiscale 2024 (730/2025, Redditi PF 2025 o, nei casi previsti, CU 2025); per il bando TARI va allegata anche la ricevuta della prima rata 2025. Le pratiche saranno verificate dagli uffici e l’esito comunicato per iscritto. "Invitiamo chi rientra nei requisiti a rivolgersi senza timori ai nostri sportelli: siamo a disposizione per accompagnare passo dopo passo nella compilazione", aggiunge Tribaudino.