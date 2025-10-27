Stati Generali della Valle Stura: agricoltura, commercio e artigianato determinati ad affrontare in rete le sfide di oggi e di domani

Venerdì 24 ottobre, grazie al tavolo di discussione convocato dall'Unione Montana valle Stura all'interno degli Stati Generali della Valle Stura, i settori dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato della valle si sono confrontati su criticità e opportunità presenti e future in una polifonia articolata e costruttiva.

Nella cornice della caserma Carlo Alberto di Vinadio, i rappresentanti di numerose associazioni di categoria - CIA, Coldiretti,Confartigianato, Confcommercio - e di alcuni dei consorzi attivi in valle - Valle Stura Experience, Consorzio di Irrigazione Sinistra Stura - e il GAL Tradizione Terre Occitane, moderati dal giornalista Michelangelo Pellegrino, hanno individuato nel lavorare in rete l'unica strada per affrontare le sfide che fare impresa in valle pone, dal reperimento di manodopera, anche non specializzata, al tempo e alle risorse che l'attuale burocrazia richiede, alla valorizzazione dei propri prodotti.

Settori diversi, criticità comuni: bene incentivare chi, arrivando da fuori, decide di avviare un'attività in valle da zero, ma occorre altresì tendere una mano a chi in valle decide di restare per portare avanti l'attività di famiglia. I sostegni, come "MIP. Mettersi in Proprio", programma regionale gratuito di accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, non mancano, ma vanno promossi di più e meglio, così come anche la comunicazione relativa ai settori interessati deve cambiare passo.

Agricoltura, commercio e artigianato sono fondamentali per il turismo, considerato in modo unanime come un mezzo e non un fine. La sua crescita è legata a doppio filo all'aumento dei servizi e delle opportunità per i residenti e i lavoratori. Tra i possibili strumenti per rendere la valle un luogo attrattivo in chiave imprenditoriale, quelli suggeriti in modo più ricorrente sono stati la defiscalizzazione, la semplificazione della burocrazia e un approccio sistemico alle difficoltà abitative. In questo scenario, un attore come l'Unione Montana Valle Stura, che non ha competenza diretta, può essere elemento di raccordo, proprio come successo a Vinadio.

Il percorso degli Stati Generali della Valle Stura, che confluirà nel quaderno di lavoro complessivo degli Stati Generali della Valle Stura, si avvia alla conclusione con gli ultimi due appuntamenti. Lunedì 3 novembre alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune di Demonte (via Martiri e Caduti per la Libertà 13), il tavolo di lavoro sullo sport, aperto al pubblico ma rivolto in particolare alle associazioni sportive attive in valle o nelle zone limitrofe ma che con la valle mantengono uno stretto rapporto di collaborazione, lunedì 10 novembre quello dedicato al volontariato.