Alba, entrò in piazza Ferrero col furgone e in retromarcia investì una 70enne: a processo

Lesioni stradali gravi. E’ la fattispecie di reato della quale un 60enne residente a Monticello d’Alba dovrà rispondere di fronte al Tribunale di Asti secondo quanto indicato nel decreto di citazione a giudizio a lui notificato nei giorni scorsi per iniziativa del procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Asti, dottor Biagio Mazzeo.

All’uomo, chiamato a comparire di fronte al tribunale nell’udienza già fissata per il prossimo 19 febbraio davanti al giudice Alberto Giannone, presidente della sezione penale del Tribunale, viene contestata la condotta tenuta in occasione dell’incidente stradale verificatosi il 7 febbraio 2023 in piazza Michele Ferrero ad Alba.

L’uomo era alla guida di un furgone Mercedes Viano quando, procedendo in retromarcia, in violazione del divieto accesso presente in qual punto, giunto di fronte all’area antistante il civico 11, ometteva di dare precedenza a una pedona travolgendola.

A fare le spese dell’investimento una 70enne residente in via Cocito ad Alba.

In conseguenza dell’urto, cadde a terra, procurandosi lesioni gravi tra le quali la lussazione della spalla destra, con fattura del trochite omerale, e del ginocchio sinistro, con occlusione arteria oplitea.

La donna venne ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Verduno e quindi trasferita al "Santa Croce" di Cuneo, dove venne sottoposta a un primo intervento chirurgico, con una prognosi superiore ai 40 giorni, e a successivi interventi.

L’imputato è difeso dagli avvocati Francesco Abbona del foro di Asti e Giuseppe Fissore del foro di Torino. La parte lesa è patrocinata dall’avvocato Roberto Ponzio.