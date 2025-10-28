 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 07:18

Destinazione Parma per il Questore di Cuneo. Al suo posto Rosanna Minucci

Dirigente superiore, è un volto noto della Questura di Cuneo, dove è stata dirigente dell'ufficio stranieri, capo di Gabinetto e dirigente della Digos

La notizia era nell'aria da tempo: il trasferimento del questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi, arrivato a dirigere la sede provinciale della Polizia di Stato ad agosto del 2023, per sostituire Nicola Parisi. 

Dal 1° dicembre prenderà servizio con analogo incarico presso la questura di Parma. 

Al suo posto, a Cuneo, arriverà - anzi, tornerà - Rosanna Minucci, dirigente superiore e volto "noto" in Questura a Cuneo, dove è stata dirigente dell'ufficio stranieri, capo di Gabinetto e dirigente della Digos. 

Napoletana, madre di due figli, nel 2019 è stata nominata vicario del questore prima ad Alessandria e, nel 2022, proprio a Parma. 

A gennaio del 2025 è stata nominata dirigente superiore e assegnata al compartimento Polizia Ferroviaria a Genova. 

Dal 1° dicembre il nuovo incarico a Cuneo.

L'ultima donna ad aver diretto la Questura della Granda - dal 2012 al 2014 - è stata Isabella Fusiello. 

Barbara Simonelli

