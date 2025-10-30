Prima tappa a Bra per l’associazione “Regala un sorriso”: coinvolto il sindaco Fogliato nel progetto benefico “La lista dei desideri 2026”

L’associazione “Regala un sorriso”, dopo la recente consegna al reparto di pediatria dell’ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno di un moderno lettino per fototerapia e di un respiratore Cpap (strumentazione di assistenza neonatale), coinvolgendo alla cerimonia molti Comuni del territorio, si è subito rimessa in moto per realizzare una nuova iniziativa sempre a favore del nosocomio dell’Asl Cn 2 Alba –Bra: “La lista dei desideri 2026”.

Il primo Comune ad essere coinvolto in questo percorso è stato il Comune di Bra del sindaco Gianni Fogliato.

I tre amici fondatori dell’associazione (il consigliere regionale Daniele Sobrero, Carmelo Franceschini e Vincenzo Pizzonia) recatasi proprio in municipio, hanno ringraziato il primo cittadino, evidenziando il suo essere da sempre vicino alle loro iniziative.

“Sarà un’edizione giallo-rosa, dedicata ai bimbi del Dipartimento Materno Infantile e alla prevenzione dei tumori al seno. – hanno poi spiegato - La sfida comprende un mammografo di ultima generazione e un ecografo per organi interni dei piccini”.

“Quest’anno, come non mai, per aiutare tutta la famiglia, madri e bimbi, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Ci aspettano giorni impegnativi, sperando di riuscire ad arrivare a questo splendido traguardo. Vi terremo informati su tutte le tappe del nostro cammino, confidando nella vostra vicinanza”: hanno concluso gli organizzatori della campagna solidale pro ospedale.

L’associazione “Regala un sorriso”, nata quattro anni fa, ha fatto dell’aiuto ai bambini malati del territorio il proprio scopo, e ha deciso di supportarne le cure tramite la donazione di strumentazioni al nosocomio locale, guidata dal motto “Fare del bene fa stare bene… per curare a chilometri zero”.