Sigilli per 45 giorni: per la terza volta il questore sospende l'attività del Prestige di piazza Boves

Per la terza volta la Questura di Cuneo dispone i sigilli al Prestige Shisha Lounge Bar di piazza Boves.

La prima volta a febbraio 2025, per 15 giorni; poi il 23 maggio, per 30, dopo la rissa che aveva coinvolto numerose minorenni.

Il provvedimento notificato oggi 31 ottobre prevede la sospensione per 45 giorni.

Locale chiuso fino al 14 dicembre prossimo.

Una notizia che quasi non fa più notizia in città. E che probabilmente porterà alla chiusura definitiva del locale, come dichiarato dai titolari alla Polizia amministrativa, in sede di notifica.

Le motivazioni del provvedimento ricalcano quelle precedenti: disordini ricorrenti e frequentazioni da parte di soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi.

La causa scatenante l'ennesima rissa, avvenuta lo scorso 25 ottobre, che ha coinvolto almeno 10 soggetti, tutti avventori del locale.

Sarebbero stati allontanati dal titolare, che non avrebbe però provveduto ad avvisare le forze dell'ordine di quanto stava accadendo davanti all'ingresso.