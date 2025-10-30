Sul Marguareis arriva il sensore hi-tech per studiare il clima che cambia

Presto si potrà sapere che temperatura c'è sul Marguaeris consultando i dati ottenuti grazie al sensore all'avanguardia per il monitoraggio ambientale posizionato in prossimità di Punta Marguareis, nel cuore del Parco che si estende nelle alte valli Pesio e Tanaro.

Si tratta del sensore Pera®, prodotto da lab3841, in grado di acquisire e trasmettere in tempo reale dati cruciali come la temperatura, l'umidità dell'aria e la radiazione solare incidente.

L'analisi delle variazioni di questi parametri nel tempo consentirà agli esperti di indagare in modo più approfondito gli impatti dei mutamenti climatici sugli ambienti d'alta quota e sulle specie che popolano le Aree Protette delle Alpi Marittime.

[L'installazione del sensore Pera® sulla Punta Marguareis]

L'iniziativa non si ferma qui: un secondo sensore verrà installato a breve sulla Cima Sud dell'Argentera, all'interno del Parco delle Alpi Marittime, ampliando così la rete di monitoraggio in quota.

Un aspetto fondamentale di questa operazione è la condivisione: presto, infatti, sarà disponibile online una pagina pubblica dove sarà possibile consultare in tempo reale i dati trasmessi dai sensori, rendendo così accessibili le informazioni raccolte.

L'azione rientra nel progetto ACLIMO, avviato a novembre 2023, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) nell'ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027.

Il progetto ACLIMO affronta le sfide poste dal cambiamento climatico sull'arco alpino, con particolare focus sulla cruciale riduzione delle risorse idriche.

L'installazione dei sensori è un tassello essenziale per acquisire la conoscenza necessaria a implementare strategie efficaci di adattamento e conservazione del patrimonio naturale alpino.