A Montaldo di Mondovì il golf della discordia: il gestore risarcirà il Comune con 249mila euro

Quel privato che al Comune aveva chiesto un risarcimento da 187mila euro dovrà ora rifondere le casse del Municipio con una cifra superiore a quella pretesa, 249mila euro, oltre alle spese legali.

Si è chiuso così, almeno relativamente al primo grado di giudizio, il contenzioso civile che da nove anni, dal 2016, vede l’amministrazione di Montaldo di Mondovì in lite con Francois Hervé Robin.

Quest’ultimo è il privato che due anni prima, nel 2014, si era aggiudicato la gara per la gestione del campo da golf bandita dall’ente comunale, proprietario dell’impianto.

Dopo essersi aggiudicato un affidamento per quindici anni, l’uomo aveva costituita una società ad hoc, la Concept Golf, la quale non aveva però avuto vita lunga, nel fare funzionare le nove buche dell’impianto realizzato nella campagne del paese con annessi club house, spogliatoi e locali per la ristorazione.

Dopo appena un anno di esercizio Hervé Robin aveva infatti interrotto le attività lamentando gravi inadempienze contrattuali da parte del Comune. Tra queste il fatto che a suo dire l’impianto non avrebbe avuto l’agibilità, che non sarebbe stato adeguatamente servito dalla rete idrica, che il Comune non avrebbe operato la necessaria pulizia dell’area esterna, cosicché l’area era stata presa d’assalto dai cinghiali. Anche da qui la decisione del gestore di non proseguire oltre e di avanzare, rappresentata dall'avvocato Claudio Bonelli, una richiesta danni per 187mila euro.

Eccezioni che il Comune, aveva però respinto, contestando da par suo l’inadempienza contrattuale del privato. Secondo quanto eccepito con l’assistenza dell’avvocato del foro di Torino Alessandro Sciolla, il privato non solo non avrebbe onorato il proprio impegno a condurre la struttura, ma l’avrebbe riconsegnata in stato di grave degrado.

Le due parti si sono così fronteggiate in un contenzioso civile dai tempi particolarmente lunghi anche in ragione dello stop accusato quando in un primo momento il Tribunale Civile di Cuneo aveva dichiarato la propria incompetenza, rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo tornare a occuparsi della causa su disposizione della Corte d’Appello di Torino.

Martedì 28 ottobre il deposito della sentenza firmata dal giudice monocratico presso il Tribunale di Cuneo Ruggiero Bernardi, che ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto formulata dal privato e la relativa domanda di risarcimento del danno, riconoscendo invece le ragioni del Comune. Il privato è stato così condannato al pagamento della somma complessiva di 259.496,90 euro a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in complessivi 14.103 euro.