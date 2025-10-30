 / Eventi

Cuneo, ultima settimana per "Angels of love": l’arte di Olivero in mostra per i bambini del Nepal

Alla cioccolateria XI Comandamento, suggestioni pop art tra storia e solidarietà: le offerte raccolte saranno devolute all’associazione Amici del monastero SunCave OdV

Ultima settimana per visitare la mostra "Angels of love", presso gli spazi della cioccolateria XI Comandamento, in via Amedeo Rossi 25, che è stata già visitata da un folto pubblico, L'evento consente di raccogliere delle offerte, attraverso le opere proposte, devolute completamente all' Associazione "Amici del monastero SunCave OdV" che opera in Nepal per i bambini ospiti della scuola monastica da diversi anni.

I lavori sono stati ideati dall'artista Domenico Olivero; è una serie grafica di piccole dimensioni che concorre a raccontare la storia del luogo, un antico monastero di clausura, di cui rimane una traccia un pregevole affresco tardo gotico. Le opere sono realizzate seguendo lo stile della Pop Art ispirate dai processi di Andy Warhol e della sua Fabbrica, fucina creativa dei mitici anni '60.

