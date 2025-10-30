Halloween al Type Club con i DIVINA: una notte di musica e divertimento!

Domani sera, venerdì 31 ottobre, il Type Club di Centallo vi aspetta per una notte di Halloween davvero speciale, pensata per chi ama divertirsi, ballare e rivivere l’energia dei grandi successi musicali che hanno fatto la storia.

Sul palco saliranno i DIVINA, pronti a regalarci il loro miglior repertorio, per una serata che saprà unire ritmo, emozione e una carica di adrenalina perfetta per festeggiare la notte più misteriosa dell’anno.

Questa serata è consigliata a un pubblico over 25, un’occasione perfetta per tutte le generazioni che hanno vissuto e amato le epoche d’oro della musica. Un tuffo tra le hit più amate, da cantare e ballare insieme, in un ambiente accogliente e coinvolgente, dove il divertimento incontra stile ed eleganza.

A rendere l’atmosfera ancora più energica ci sarà anche DJ Mauro VAY, che con i suoi mix selezionati farà vibrare la pista fino a tarda notte. Preparati a scatenarti, perché la musica sarà una vera protagonista: impossibile restare fermi!

Data: venerdì 31 ottobre 2025

Orario: inizio serata ore 22:00

Ingresso: €15 con consumazione inclusa

Info e prenotazioni tavoli: 338 1488600 – 371 3891631