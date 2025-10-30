 / Eventi

Eventi | 30 ottobre 2025, 10:50

Saluzzo, nel segno di Don Bosco: domenica 9 novembre il 77° convegno annuale degli ex allievi

Ritrovo in cattedrale. Un appuntamento all’insegna dell’approfondimento e amicizia de "l’Oratòri Don Bòsch". Prenotazioni in corso per la partecipazione

Domenica 9 novembre si svolgerà  il convegno annuale dell’Unione  exallievi Don Bosco", il 77° quest’anno. “Un appuntamento sempre importante - annuncia Michelangelo Bianco, presidente della Federazione  Exallievi Piemonte e Valle d'Aosta - improntato sullo spirito dell’amicizia che ci lega".

Il tradizionale appuntamento degli ex allievi si aprirà alle 9,15 con  l’accoglienza ed il tesseramento dell’anno sociale nel sacrario della Cattedrale ( ingresso da via Ludovico II); alle ore  9,30 si aprirà l'assemblea generale con i saluti, gli interventi, il  programma e progetti futuri. 

Saranno presenti don Roberto Salomone, parroco della Cattedrale, don Dario Ruà direttore ODB, suor Angiolina Pertusio direttrice FMA dell’Odb, don Paolo Serpi, ex alievi, salesiani, docenti e allievi dello Cnos Fap.

Alle 11,15 , in duomo, messa in memoria degli exallievi e superiori defunti  a cui seguirà la consegna di benemerenze di fedeltà agli ex allievi ottantenni.

Seguirà il gruppo fotografico e alle 12,45 pranzo sociale “Agape Fraterna” alla bocciofila Auxilium 

Per info  e prenotazioni: Michelangelo Bianco tel. 3482284667.

"La nostra Unione continua a vivere e operare nell’oratorio grazie all’impegno personale e al contributo economico di ex allievi che creedono nei preziosi insegnamenti di don Bosco. L’oratorio ha bisogno di te, dai la tua disponibilità” è l’invito dell’Unione. 

Durante l’incontro annuale potrà essere sottoscritto il tesseramento per l’anno sociale 2026.

VB

