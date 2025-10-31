Rigenerazione e comunità: oltre 3,3 milioni di euro dalla Regione per 21 Comuni della provincia di Cuneo

La Regione Piemonte ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti per la riqualificazione dei centri locali: oltre 3,3 milioni di euro andranno a 21 Comuni della provincia di Cuneo, nell’ambito della manifestazione d’interesse “Obiettivo Comune. L’obiettivo è sostenere la rigenerazione urbana, la creazione di spazi sociali e la sicurezza del territorio, con contributi che variano dai 100 ai 250 mila euro per ciascun ente. “In un periodo di contrazione della spesa pubblica – sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi – investire nei Comuni significa investire nella coesione e nel futuro delle nostre comunità locali”.

I progetti Comune per Comune

Perlo riceverà 100.100 euro per la sistemazione e il recupero di locali e spazi pubblici destinati a infrastrutture sociali.

Ad Aisone nascerà il Museo delle Grotte, grazie a un finanziamento di 250.000 euro che permetterà la demolizione di un vecchio fabbricato e la costruzione del nuovo spazio espositivo.

A Cossano Belbo sono previsti 100.000 euro per la riqualificazione dell’area verde sportiva, pensata come punto d’incontro per la popolazione.

Torre Bormida destinerà 250.000 euro all’ampliamento della struttura polifunzionale.

A Pezzolo Valle Uzzone, con 105.000 euro, si interverrà per la sistemazione idrogeologica del torrente Uzzone.

Gambasca impiegherà 141.400 euro per mettere in sicurezza un tratto di via Martiniana Po.

A Salmour verranno spesi 115.000 euro per la messa in sicurezza di via Paratino.

Murazzano riceverà 210.000 euro per lavori su vie e piazze centrali, migliorando la viabilità e la sicurezza.

A Macra andranno 127.400 euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strade nelle borgate Bedale e Camoglieres.

San Benedetto Belbo investirà 200.000 euro nel completamento della ristrutturazione delle scuole elementari, che diventeranno spazi culturali di comunità.

A Moiola, con 154.000 euro, si rifarà la copertura di un edificio in via Roma 18, creando un nuovo spazio per le associazioni.

Niella Belbo riceverà il massimo contributo, 250.000 euro, per la rigenerazione del centro storico.

Nucetto, con 100.100 euro, recupererà aree da destinare a uso pubblico.

A Castino si metteranno in sicurezza le strade comunali via Vesime e via San Salvario, con 147.000 euro.

Montelupo Albese otterrà 140.000 euro per completare il “Lupolab”, punto di aggregazione sociale e turistica.

Entracque investirà 250.000 euro nel restauro e nella riqualificazione di via Barale e piazza Giustizia e Libertà.

A Piozzo, con 101.500 euro, si procederà alla messa in sicurezza e riqualificazione della balconata dell’Alba Rosa.

Alba, il capoluogo delle Langhe, riceverà 250.000 euro per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’impianto in via Caduti sul Lavoro.

A Sambuco è previsto un intervento da 250.000 euro per il risanamento e l’efficientamento energetico dell’ex caserma Sottufficiali.

Infine, Monasterolo di Savigliano utilizzerà 101.500 euro per valorizzare gli spazi verdi di piazza della Libertà.

Con 21 interventi distribuiti in modo capillare, la provincia di Cuneo si conferma dunque protagonista di una stagione di rilancio che unisce tutela del territorio, coesione sociale e innovazione urbana. Il totale delle risorse assegnate ammonta a 3.343.000 euro.