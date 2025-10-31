Sette cinghiali investiti e ammazzati sulla Statale 28 a Garessio

Sette cinghiali, molti dei quali cuccioli, sono stati investiti e ammazzati sulla statale 28, quella del Colle di Nava, a Garessio.

A terra anche alcuni etri frantumati, probabilmente del mezzo che ha impattato con gli animali, che procedevano in branco. Nessun mezzo è stato rinvenuto sul posto.

A fermarsi e a chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito, che hanno allertato i carabinieri, intervenuti per la gestione della viabilità durante le fasi di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata da parte del personale Anas, competente sulla tratta.