Cronaca | 31 ottobre 2025, 21:49

Sette cinghiali investiti e ammazzati sulla Statale 28 a Garessio

Sul posto i carabinieri e personale dell'Anas

Sette cinghiali, molti dei quali cuccioli, sono stati investiti e ammazzati sulla statale 28, quella del Colle di Nava, a Garessio. 

A terra anche alcuni etri frantumati, probabilmente del mezzo che ha impattato con gli animali, che procedevano in branco. Nessun mezzo è stato rinvenuto sul posto. 

A fermarsi e a chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito, che hanno allertato i carabinieri, intervenuti per la gestione della viabilità durante le fasi di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata da parte del personale Anas, competente sulla tratta. 

Barbara Simonelli

