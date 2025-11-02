Cogesi: in arrivo 21 milioni per investimenti sulla rete idrica di Cuneo e altri 15 comuni

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 29 ottobre.

Con decreto 16 settembre 2025, dal titolo «Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco degli interventi finanziati, tra cui risulta Cogesi per un importo pari a 21,7 milioni di euro.

Il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico, in attuazione di quanto disposto dal decreto interministeriale 350/22, ha come obiettivo quello di finanziare la manutenzione e la realizzazione di infrastrutture idriche strategiche per affrontare le criticità legate alla scarsità d'acqua e alla sicurezza idrica in Italia.

Il progetto finanziato, presentato da Cogesi per il tramite della sua consorziata Acda SpA, ha come obiettivo «lavori di sostituzione condotte a servizio della rete intercomunale di Cuneo, la realizzazione di un impianto di filtrazione in località Andonno e l’efficientamento del serbatoio di Crocetta» e riguarderà, oltre il comune di Cuneo, altri 15 comuni del circondario.

Questo è un nuovo successo di Cogesi e del “sistema consortile” che, attraverso i suoi soci operativi assicura la gestione del servizio idrico integrato in un territorio più ampio dell’intera regione Liguria, con una densità abitativa ridotta e una configurazione complessa e diversificata dal punto di vista geo-morfologico, sapendo integrare al proprio interno lo slancio verso il futuro e il rispetto per le storie gestionali dei territori.