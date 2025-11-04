Ceva, nuovo responsabile del Servizio finanziario

Da ieri, lunedì 3 novembre, prende ufficialmente servizio in Comune a Ceva Paolo Zoppi – di origini garessine ma cebano di adozione -, che va a rivestire il ruolo di Responsabile del Servizio finanziario.

La collaborazione è resa possibile attraverso una convenzione con il Comune di Ormea, dove Zoppi rimarrà al 50% finché non si troverà il suo sostituto, dopodiché sarà a piena disposizione per il Comune di Ceva.

“Si tratta del primo ruolo apicale introdotta in organico dalla nostra Amministrazione – evidenzia il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -: una figura che mancava da oltre due anni. Insieme agli altri innesti già operativi dalle scorse settimane, un ulteriore, importante tassello nell'organico degli Uffici comunali che stiamo pian piano integrando con nuove figure, indispensabili per il buon funzionamento dell'ente. Approfittiamo dell’occasione per ringraziare chi ci ha dato un concreto aiuto in questi mesi a tamponare l’assenza della figura del responsabile, e chi prosegue nel supporto da altri Comuni, in attesa di poter coprire definitivamente le posizioni ancora vacanti”.