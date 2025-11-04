Fossano celebra il 4 Novembre con una grande partecipazione: studenti e Forze Armate insieme per la memoria [VIDEO]

Anche quest’anno la ricorrenza del 4 novembre e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Fossano ha radunato una massiccia presenza della cittadinanza fossanese.

Uomini, donne, ma anche centinaia di bambini e ragazzi delle scolaresche di ogni ordine e grado, per commemorare momenti simbolo che sono valsi la libertà di un Paese, per il sacrificio di forze armate e civili, vittime loro malgrado delle atrocità della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

Nella giornata odierna (martedì 4 novembre), in scia all’omaggio al monumento degli Alpini caduti nella Prima Guerra Mondiale in piazza Picco e alla cerimonia in onore dei Caduti, con il picchetto militare e l’alzabandiera si è tenuta in piazza Castello la settima edizione di “Caserme in piazza”. La rassegna ha riguardato nello specifico una mostra di mezzi ed attrezzature delle Forze Armate e delle numerose associazioni di volontariato locali.

Dopo il classico taglio del nastro, non sono mancati gli interventi istituzionali e le letture dei bambini delle scuole cittadine, nonché il canto abilmente intonato dalla classe quinta della scuola primaria “Italo Calvino” di Fossano.

Ad omaggiare la giornata il sindaco di Fossano Dario Tallone (accompagnato dalla vice Donatella Rattalino e dagli assessori Danilo Toti e Giacomo Pellegrino); il colonnello Olav Konz, comandante del I° Reggimento Artiglieria terrestre da montagna dell’Esercito italiano; il capitano Alessandro Cantarella, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fossano e il senatore Giorgio Maria Bergesio.

Il pubblico presente ha ascoltato con profonda riflessione la poesia contro la guerra “Promemoria” di Gianni Rodari, letta da Vittoria Ghigo e Federico Bartoli della classi quinte della scuola primaria San Domenico; la lettura in memoria del Milite ignoto da parte di Cloe Ferraris della classe quinta della scuola primaria Einaudi e quella interpretata da Adele Parola e Antonio Russo della classe terza E della scuola media IC Sacco.

La parola poi a Tatiana Stetco della classe seconda A della scuola media Paglieri, Flavio Lombardo della classe quinta C del Liceo Ancina (che ha letto piccoli frammenti di lettere scritte al fronte per conto di una mamma, una fidanzata e un figlio) e Mike Petrone della classe seconda A dell’Istituto superiore Vallauri.

Presenti tutte le Forze dell’Ordine e le associazioni fossanesi: il I Reggimento Artiglieria terrestre da montagna dell’Esercito italiano; il 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito italiano; i Carabinieri della Compagnia di Fossano; la Guarda di Finanza tenenza di Fossano; la Polizia di Stato – reparto Polfer di Fossano; il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fossano; una rappresentanza della Polizia penitenziaria di Fossano; il comandante della Polizia locale di Fossano Giacomo Cuniberti, il presidente della Fondazione Crf Cassa di risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero e di Ascom Mauro Giaccardi.

Poi i labari dell’associazione Nastro Azzurro Fossano, l’Anpi (Associazione nazionale partigiani Fossano); l’associazione nazionale Carabinieri di Fossano; l’Ana (Associazione nazionale alpini) di Fossano; la Protezione Civile Coordinamento Provinciale di Cuneo; la Protezione Civile fossanese; l’Odv (Organizzazione di volontariato) Città degli Acaja- Amici dei Vigili del Fuoco; la Croce Bianca di Fossano; l’associazione nazionale Vigili del Fuoco; gli ausiliari di Fossano; l’ associazione di volontariato Auser fossanese, l’Anioc (Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche) e le bandiere degli istituti cittadini.

Per concludere le celebrazioni, questa sera, alle 18.30, nella concattedrale cittadina, sarà celebrata la solenne cerimonia eucaristica. Venerdì 7 novembre, invece, alla Caserma Dalla Chiesa, “Caserme aperte” per i bambini delle scuole e la cittadinanza.