Villanova Mondovì, iniziati i lavori della Provincia per la realizzazione della nuova rotatoria in via Torino

Sono iniziati ieri, lunedì 3 novembre, i lavori relativi alla realizzazione della seconda rotatoria in Via Torino, e precisamente all’intersezione tra la provinciale 243 verso Madonna del Pasco e la provinciale 37 verso Branzola.



L’intervento in questione si colloca nel più ampio progetto di messa in sicurezza di questo tratto di strada provinciale, iniziato nel 2023 e conclusosi parzialmente nel 2024 con la realizzazione della prima rotatoria tra la SP 37 e Via XX Settembre.

L’importo totale dell’intervento ammonta a 140mila euro e i lavori dovrebbero concludersi entro metà dicembre 2025.

“L’inizio dei lavori per la realizzazione della seconda rotatoria su Via Torino a Villanova Mondovì - commenta il Consigliere Provinciale Pietro Danna, delegato alla viabilità - rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la complessiva messa in sicurezza di questo importante asse viario provinciale che attraversa Villanova e che é da anni all’attenzione dell’Amministrazione Provinciale. Negli scorsi mesi abbiamo lavorato insieme all’Amministrazione Comunale, che ringrazio, con riferimento ad ogni fase progettuale e abbiamo anche tenuto una presentazione pubblica dell’intervento. Ora, con la fase di inizio lavori, siamo un passo più avanti rispetto alla risoluzione di una criticità che la Provincia ha posto nelle sue priorità di intervento. Ringrazio, infine, i tecnici del Settore Viabilità della Provincia per l’impegno sino ad ora profuso”.