La fossanese Paola Barale tra reality game e la “Ruota della fortuna”: “La mia erede Samira Lui? Showgirl in gamba, ma non chiamatela valletta”

Paola Barale, attrice, presentatrice e showgirl classe 1967, originaria di Fossano, ha fatto parlare recentemente di sè per la sua partecipazione al reality game psicologico “The traitors” ("I traditori") sulla nota piattaforma on demand Prime Video.

L’ex volto di tanti programmi televisivi di successo come “Buona domenica” e “La Ruota della Fortuna” (per ben 7 anni), allora condotto dal compianto Mike Bongiorno su Canale 5, ha rilasciato alle principali testate nazionali proprio alcune dichiarazioni sull’attuale versione del game show “che apre culturalmente la mente” e che sta avendo tanto successo con un conduttore di garanzia, Gerry Scotti, nella fascia serale delle reti Mediaset.

Allora Paola era considerata la “valletta” di Mike che girava le caselle del tabellone delle frasi.

Proprio questo termine Barale preferisce letteralmente boicottarlo, esprimendo quello che considera invece il ruolo attuale della sua “erede” Samira Lui. “Chiamatela braccio destro, co-conduttrice. Samira, molto in gamba, potrebbe dare ancora di più”.

[Paola Barale con una t-shirt e una frase storica de La Ruota della fortuna (Foto Instagram ufficiale Paola Barale)]

La carriera di Paola è stata costellata da molte partecipazioni televisive che le hanno permesso di lavorare con i giganti della tv, ora scomparsi, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Pippo Baudo e Maurizio Costanzo, per fare alcuni nomi, anche se il panorama attuale ne conta ancora molti come Maria De Filippi, Fiorello, Carlo Conti, Amadeus, che ha conosciuto nel corso della sua avventura dentro e fuori dallo schermo. Negli ultimi anni ha poi affrontato percorsi alternativi come il teatro, i reality e i talent show come “Ballando con le stelle”, “La Talpa” e “Pechino Express”.

La famiglia Barale è composta da papà Domenico e dalle sorelle Gabriella e Nicoletta. L’amata mamma, ricordata in Città come sarta, è mancata lo scorso marzo a 85 anni.