Svelata la Sacra Famiglia del Presepe Vivente di Pianvignale

Manca ancora un mese al Santo Natale, ma a Pianvignale tutto è già in fermento per il ritorno della 26^ edizione del Presepe Vivente.

Gli organizzatori, infatti, nelle scorse ore hanno annunciato i protagonisti della Sacra Famiglia del 2025.

A vestire i panni di San Giuseppe sarà Andrea Borgna, 40 anni, idraulico e lattoniere; la Madonna sarà Alessandra Garelli, 32 anni, aiuto cuoca in casa di riposo e il bambin Gesù sarà interpretato dal piccolo Roberto, che compirà un anno a dicembre.

La loro famiglia, residente nel comune di Frabosa Sottana, si completa con Leonardo, 15 anni ed Edoardo 13 anni.

L'anno scorso Andrea e Leonardo hanno partecipato al presepe come vasai, mentre Edoardo ha dato una mano nel laboratorio artistico per i più piccoli.

Numerose le conferme e le novità dell'edizione 2025 della manifestazione che si svolgerà mercoledì 24 dicembre dalle 20.30 alle 23 e domenica 4 gennaio dalle 10 alle 17.

La serata della vigilia vedrà protagonisti antichi mestieri e degustazioni di alcuni prodotti tipici (assaggi di polenta, caldarroste, torta di mele, pane, cioccolata calda, vin brulé), il 4 gennaio si proseguirà con streeet food local con piatti della tradizione.