Il Liceo Bodoni di Saluzzo trionfa al contest e incontra Marcello Simoni e Alessandro Barbero

Dopo la vittoria ottenuta dalla squadra del Liceo Bodoni nel contest dedicato al romanzo medievale “La Torre segreta delle aquile” di Marcello Simoni, alcuni componenti del team hanno partecipato, domenica 26 ottobre, alle conferenze organizzate presso il Quartiere.

L’evento ospitava numerosi stand dedicati ai libri sulla storia e la cultura dell’età di mezzo, oltre a prodotti ispirati all’epoca, come i tarocchi. All’ingresso era inoltre allestita una mostra sul tema della spiritualità.

Nel corso del primo incontro, l’autore Marcello Simoni ha illustrato la genesi del romanzo, la costruzione dei personaggi e il contesto storico dell’opera, dialogando con l’intervistatrice su aspetti legati alla scrittura e alla narrazione.

Al termine della conferenza, noi studenti abbiamo avuto l’opportunità di incontrare l’autore, ricevere un autografo sulle nostre copie del libro e scattare alcune fotografie, pubblicate successivamente sul profilo Instagram della scuola. In questa occasione ci è stato anche consegnato l’attestato che certifica la nostra vittoria (la fotografia è allegata a fine articolo).

Nel pomeriggio, abbiamo assistito alla conferenza di Luca Cena, libraio antiquario e divulgatore culturale molto seguito sui social media.

La giornata si è conclusa in bellezza con un momento particolarmente emozionante: l’incontro con il professor Alessandro Barbero, che con grande disponibilità ci ha concesso autografi e una foto di gruppo, riservata solo a noi vincitori del contest.

L’iniziativa si è rivelata un’esperienza preziosa, capace di suscitare in noi studenti entusiasmo, curiosità e un profondo interesse per la storia e la letteratura. Ringraziamo quindi i nostri docenti per il supporto, ma in primis il Comune per aver organizzato questo evento, che ci ha permesso di vivere un’esperienza così significativa. Noi studenti del Liceo Bodoni siamo già pronti a metterci in gioco anche il prossimo anno, con lo stesso entusiasmo e la voglia di continuare a imparare