Curiosità | 07 novembre 2025, 15:04

Mandria sorpresa dalla neve a San Michele di Prazzo

L'immagine è stata condivisa dal meteorologo Vuolo, che ha sottolineato come solo un paio di giorni fa lo zero termico avesse toccato i 4000 metri

il meteorologo Andrea Vuolo ha condiviso la foto di una mandria sorpresa dalla neve a San Michele di Prazzo. 

Vuolo evidenzia come la prima neve sulle Alpi Marittime sia arrivata con un mese di ritardo rispetto alla media.

Così Vuolo: "Questo primo modesto episodio nevoso ha interessato in particolar modo il comparto alpino delle Marittime, con i fiocchi che localmente si sono spinti fin verso i 1.200-1.300 metri di quota, specie in valle Stura di Demonte, in Val Vermenagna e in Val Maira, con alcune mandrie di bovini al pascolo rimaste sorprese dalla prima neve di stagione dopo le ultime giornate molto miti che hanno caratterizzato questa prima settimana di novembre, con lo zero termico arrivato anche a toccare i 4.000 metri di quota soltanto due giorni fa".

Barbara Simonelli

