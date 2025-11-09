Con la miglior ambientazione, la fotografia “Meeting alla Rocca Provenzale" è la vincitrice assoluta del 24° Concorso Fotografico “La mia Piemontese”

E' stata segnalata dalla giuria per la miglior ambientazione: vincitrice assoluta del 24° Concorso Fotografico “La mia Piemontese”: è "Meeting alla Rocca Provenzale" fotografia inviata da Re Renato della Società Agricola Re SS di Caraglio.

L’ufficiale premiazione è avvenuta oggi, domenica 9 novembre, presso il ring della 45ª Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese.

Uno scorcio di estiva quotidianità in Alta Valle Maira. A scattare la fotografia è stata Anna Olivero, da sempre appassionata di natura ed animali che, in un giorno qualunque ma con la capacità di non lasciarsi sfuggire la bellezza, ha saputo fermare il tempo. La sua fotografia è infatti uno sguardo che restituisce l’istante e che sembra far udire i rumori, il calore del sole, l’emozione.

Il 24° Concorso Fotografico è stato organizzato dall'ANABORAPI in collaborazione con ARAPiemonte, COALVI, COMPRAL ed il circolo fotografico “Espera” di Roccavione, in occasione della 45a Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Piemontese. Sono state 140 le immagini pervenute, da venerdì 7 novembre, fino a oggi , domenica 9 novembre, presentate a Fossano in piazza Dompe'. Oltre al vincitore assoluto, il premio si è diviso in tre sezioni: Bianco e Nero, Colori e Digitale.

I RISULTATI

I primi tre classificati per le stampe in Bianco e Nero sono:

﻿﻿﻿﻿Basso Michela di Mondovi con la foto "Pascolo d'autunno"; ﻿﻿﻿﻿Barbero Alessia di Santa Vittoria d'Alba con la foto "14 Gennaio 2025, si ritorna in stalla"; ﻿﻿﻿﻿Cagnino Martina di Borgofranco d'Ivrea con la foto "Codino".





I primi tre classificati per le stampe a Colori sono:

﻿﻿﻿﻿Dalmasso Giovanni di Crissolo con la foto "Il Guardiano"; ﻿﻿﻿﻿Basso Michela di Mondovi con la foto "Circondate dalle vette"; ﻿﻿﻿﻿Caramello Elena di Benevagienna con la foto "Tutte in fila: si scende!".





I primi tre classificati per le immagini della sezione Digitale (Files) sono:

﻿﻿﻿﻿Rege Elisabetta di Giaveno con la foto "Luce del mattino"; ﻿﻿﻿﻿Cavedal Daniele di Cuneo con la foto "Ultimi Giorni In Alpeggio"; ﻿﻿﻿﻿Basemans Fleur di Oisterwijk (Olanda) con la foto "Mother And Daughter".

Le opere premiate, nonché quelle menzionate dalla giuria, saranno pubblicate sulla rivista “La Razza Bovina Piemontese” e sul sito www.anaborapi.it.



