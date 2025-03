Lutto a Savigliano: il mondo della scuola piange Delia Peverengo

Il mondo della scuola piange la scomparsa di Delia Peverengo, 57 anni, direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) dell’Istituto Comprensivo Sacco di Fossano e precedentemente all’Istituto Cravetta Marconi di Savigliano.

La donna, residente a Savigliano, è deceduta martedì 11 marzo all’ospedale ‘Santa Croce’ di Cuneo, dove era stata ricoverata in seguito a un malore improvviso accusato nel pomeriggio all'uscita da scuola, causato, pare, da un aneurisma cerebrale.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte delle due scuole in cui aveva lavorato, dei colleghi e degli amici, tutti colpiti dalla sua scomparsa improvvisa.

Dall’Istituto Federico Sacco di Fossano, il messaggio commosso recita: "L'onore e la fortuna di aver avuto, nella nostra grande famiglia, la Dsga Delia Peverengo, saranno sempre vivi nei nostri cuori assieme al suo dolce ricordo. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro Istituto, troppo presto ti abbiamo persa!".

Anche i colleghi dell’Istituto Cravetta-Marconi di Savigliano, dove aveva lavorato fino a qualche anno fa, hanno espresso il loro cordoglio: "Partecipiamo con dolore al lutto e la ringraziamo per la sua grande professionalità e umanità, negli anni che ha lavorato nel nostro Istituto. Vogliamo ricordarla col suo sorriso".

Delia Peverengo era una persona solare e competente nel suo lavoro di Direttore dei servizi generali e amministrativi scolastici, benvoluta da tutti coloro che la conoscevano.

Una collega la ricorda con affetto: “È stato un onore e fonte di positività e ricchezza essere stata una sua amica. Un grande dono. E credo, anzi sono sicura, che è stato così per tutte le persone che hanno avuto come me questo privilegio. Delia è stata una donna piena di entusiasmo, generosa, disponibile. Un esempio di grande disinteressata disponibilità, di serietà, di un affetto schietto e senza inutili fronzoli”.

Lascia il marito Giorgio Perottino, i fratelli Marco, Remo, Mirella e Carla con le rispettive famiglie. I cognati Piero, Luciano con Francesca, Giovanni con Ferdinanda e i nipoti Luca, Marco, Alessia, Arianna, Cristina e Chiara.

La data dei funerali non è ancora stata resa nota.