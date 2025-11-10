Fossano, partono i lavori sul campanile della torre civica: investimento da 2 milioni di euro [VIDEO]

Fossano, come ha affermato stamane a inizio presentazione del progetto il presidente della Fondazione CRF (Cassa di Risparmio di Fossano) Giancarlo Fruttero, ha ormai da tempo un “campanile ferito e silenzioso”.

Il campanile in questione, che necessita di un ambizioso e considerevole intervento per riportarlo in vita, fa parte della Concattredale di Santa Maria e San Giovenale ed è collocato all’interno di una storica torre civica, di proprietà comunale, risalente al 1800.

In occasione della conferenza, tenutasi stamane, lunedì 10 novembre, proprio nel salone d’onore Fondazione, sono stati presentati nel dettaglio gli interventi di restauro di questo bene collettivo, che fa parte dell’intero edificio del Duomo cittadino.

Questo appuntamento rientrerà pertanto di diritto negli annali fossanesi, con una scelta concorde che ha portato a definire delle operazioni che richiedono un investimento totale che sfiora complessivamente i 2 milioni di euro. I lavori (che si concluderanno entro il 2027) saranno affidati alla ditta Artusio di Cuneo e partiranno entro fine mese. Un milione di euro interesserà il primo lotto dei lavori, con tempi stimati di intervento di 6 mesi, l’altro milione di euro sarà invece investito nel secondo lotto entro il 2027 con la seconda tranche.

Per “rigenerare” la torre civica, che si identifica come “cuore pulsante della Città degli Acaja” di fronte al municipio, sono stati coinvolti banca e Fondazione CRF,Comune di Fossano, la Diocesi di Cuneo-Fossano e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano Ets che, in egual modo, contribuiranno economicamente nel rendere il bene di nuovo esteticamente d’impatto e funzionale.

Chi si è occupato dell’intera progettualità è l’ingegnere Giuseppe Pistone. Insieme a lui, oggi alla conferenza stampa, erano poi presenti il sindaco Dario Tallone, il vescovo della Diocesi Cuneo – Fossano Piero Delbosco e il segretario generale della Fondazione CRF e referente per la Consulta dei beni artistici e culturali fossanesi Monica Ferrero.

“È stata una partita abbastanza lunga, ma mai discussa, condotta dal Comune per contribuire alla messa in sicurezza della Torre civica” ha così esordito il sindaco Tallone.

“Dopo una nostra richiesta alla Corte dei Conti regionale su come contribuire al progetto, malgrado faticassimo, ci è stato detto che potevamo procedere attingendo dall’ avanzo libero delle casse comunali. – ha proseguito - La concessione a far intervenire il Comune giunge dopo aver riconosciuto il nostro intervento economico su un bene di interesse pubblico, storico e culturale per Fossano. L’anno scorso il 27 dicembre avevamo già stanziato in Consiglio 40mila euro. Il 7 novembre scorso, sempre in Consiglio, ne abbiamo approvati altri 70 mila, per cui al momento il nostro primo contributo è di 110mila euro. Mi rammarica solo che proprio nell’ultimo Consiglio la minoranza si sia astenuta. Spero in generale di vedere la torre civica rimessa a nuovo entro la fine del nostro mandato”.

Il progetto nominato “Fossano bell tower”, cioè la torre campanaria, è stato dunque affidato all’ingegner Pistone, che insieme a Monica Ferrero, ha evidenziato “un momento storico per Fossano con un intervento rilevante e significativo”.

Tra le caratteristiche degli interventi, sarà messo a punto quello di puntellamento e consolidamento della torre per l’assestamento definitivo (dopo i primi lavori che avvennero nel 2012 e nel 2013), sia nella parte che riguarda la galleria, sia il piano terra e sia quello situato sopra all’orologio.

Verranno inoltre fissati dei nastri di fibra di carbonio interni ed esterni (che verranno successivamente nascosti e uniformati con l’intonaco) per il consolidamento e messa in sicurezza la trave reticolare che fascia il campanile. Tecnicamente sono state anche effettuate in modo preliminare delle prove di identificazione dinamica, per analizzare vibrazioni e consolidamento della struttura, di modo da poter condurre i lavori con la massima precisione e sicurezza.

Fruttero ha ancora precisato che la sua Fondazione, oltre che per la torre civica, contribuirà in modo importante anche su altri beni della Città come la Chiesa dei Battuti Rossi, di Santa Lucia e San Lazzaro. Provvederà inoltre al consolidamento dei muri dell’ospedale e mettere in sicurezza il bocciodromo Fortesani.