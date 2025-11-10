In fiamme area boschiva a Frabosa Sottana, scattano le ricerche per un uomo

Ampio dispiego di forze per un intervento, tutt'ora in corso, nel territorio comunale di Frabosa Sottana dove oggi pomeriggio, lunedì 10 novembre, è scattato l'allarme per un incendio boschivo.

Le fiamme hanno interessato un'area in via Maudagna. In prima battuta è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cuneo con il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e dei volontari Anti Incendi Boschivi (AIB) con le squadre di Chiusa di Pesio e Peveragno, ma l'intervento è stato reso più complesso dalla scomparsa di un uomo che, stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato nella zona interessata dall'incendio.

È scattato così il piano delle ricerche, con l'istituzione dell'unità di comando locale (UCL) dei Vigili del Fuoco per coordinare le operazioni, che vedono impegnati anche AIB, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Guardia di Finanza, i droni del Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR). Alle ricerche si uniranno anche le unità cinofile provenienti da Torino.

***Aggiornamento ore 20.25***

Proseguono le ricerche dell'uomo, mentre è stato attivato un presidio per l'area interessata dalle fiamme, che resterà monitorata per la notte.