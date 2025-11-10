 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 18:40

In fiamme area boschiva a Frabosa Sottana, scattano le ricerche per un uomo

Ampio dispiego di soccorritori per le ricerche nella zona di via Maudagna

Immagine di repertorio

Ampio dispiego di forze per un intervento, tutt'ora in corso, nel territorio comunale di Frabosa Sottana dove oggi pomeriggio, lunedì 10 novembre, è scattato l'allarme per un incendio boschivo. 

Le fiamme hanno interessato un'area in via Maudagna. In prima battuta è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cuneo con il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e dei volontari Anti Incendi Boschivi (AIB) con le squadre di Chiusa di Pesio e Peveragno, ma l'intervento è stato reso più complesso dalla scomparsa di un uomo che, stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato nella zona interessata dall'incendio.

È scattato così il piano delle ricerche, con l'istituzione dell'unità di comando locale (UCL) dei Vigili del Fuoco per coordinare le operazioni, che vedono impegnati anche AIB, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Guardia di Finanza, i droni del Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR). Alle ricerche si uniranno anche le unità cinofile provenienti da Torino. 

***Aggiornamento ore 20.25***

Proseguono le ricerche dell'uomo, mentre è stato attivato un presidio per l'area interessata dalle fiamme, che resterà monitorata per la notte.

Arianna Pronestì

