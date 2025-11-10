 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 10 novembre 2025, 16:44

Incendio nei boschi di Frabosa Sottana

Presenti sul posto squadra Vigili del Fuoco e AIB di Chiusa di Pesio e Peveragno

Incendio nei boschi di Frabosa Sottana

I boschi di Frabosa Sottana, nella zona presso via Maudagna, hanno preso fuoco oggi, lunedì 10 novembre. La segnalazione è arrivata agli operatori dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 16.

Presenti sul posto anche la squadra AIB di Chiusa di Pesio e un volontario AIB da Peveragno, che hanno messo a disposizione due mezzi per lo spegnimento del fuoco.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio boschivo, mentre le squadre dei pompieri e degli AIB sono ancora impegnati nelle operazioni di soccorso e di estinzione delle fiamme.

Notizia in aggiornamento.

DA

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium