Incendio nei boschi di Frabosa Sottana

I boschi di Frabosa Sottana, nella zona presso via Maudagna, hanno preso fuoco oggi, lunedì 10 novembre. La segnalazione è arrivata agli operatori dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 16.

Presenti sul posto anche la squadra AIB di Chiusa di Pesio e un volontario AIB da Peveragno, che hanno messo a disposizione due mezzi per lo spegnimento del fuoco.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio boschivo, mentre le squadre dei pompieri e degli AIB sono ancora impegnati nelle operazioni di soccorso e di estinzione delle fiamme.

Notizia in aggiornamento.