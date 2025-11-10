La bellezza delle Langhe entra in ospedale: Verduno inaugura il nuovo corridoio fotografico

Mercoledì 12 novembre alle ore 18:30 l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno inaugura “Oltre l’obiettivo: la bellezza che accoglie”, il corridoio fotografico nato dalla generosa creatività di Me Langa – progetto fotografico dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe – e realizzato in collaborazione con la Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Un’iniziativa dell'associazione Ordine dei Cavalieri delle Langhe - APS che, attraverso l’arte e la fotografia, trasforma gli spazi in luoghi capaci di emozionare e di rendere più umano il primo incontro tra chi entra e il luogo della cura.

L'Ospedale di Verduno sorge nel cuore delle splendide colline di Langa e Roero. In questo nuovo percorso fotografico, i paesaggi e le tradizioni del territorio accoglieranno pazienti e visitatori, accompagnandoli nel loro cammino con immagini che portano, tra le pareti, la bellezza e la serenità della nostra terra.

L’ingresso Santa Vittoria si presenta oggi come un luogo accogliente e accessibile: uno spazio pensato per tutti, privo di barriere e capace di trasmettere, sin dal primo passo, lo spirito di apertura e di umanità che anima il nostro Ospedale. Un ambiente che, in attesa del prossimo grande rinnovamento reso possibile dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e di Intesa Sanpaolo e curato dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra e dall’architetto Danilo Manassero, in collaborazione con la ASL CN2, si fa già oggi portavoce di un modo nuovo di accogliere: inclusivo, confortevole e attento alla dignità di ogni persona.