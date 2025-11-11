Addio ad Alberto Bertone, patron di Acqua Sant’Anna: "Imprenditore visionario e coraggioso"

È scomparso Alberto Bertone, 59 anni, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, una delle più importanti realtà dell’industria dell’acqua minerale italiana. Nato il 16 agosto 1966, era malato da tempo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte, si è presto diffusa tra i collaboratori dell’azienda dal lui fondata insieme al padre Giuseppe nel 1996 e in tutta la Valle Stura.

Tra i primi a manifestare cordoglio per la sua scomparsa l’onorevole Monica Ciaburro, parlamentare e sindaca di Argentera. “È con immenso dolore – scrive Ciaburro – che ho appreso della scomparsa di Alberto Bertone. Imprenditore illuminato al quale la vita non ha certo fatto sconti. Carattere forte, deciso e determinato ma sempre attento al suo lavoro, ai suoi collaboratori e al suo territorio che amava profondamente. Ha fatto molto per le nostre vallate e noi gliene saremo sempre grati. Mi stringo commossa alla famiglia e ne condivido con rispetto il dolore”.

Commosso anche l’ex sindaco di Vinadio Angelo Giverso, che ha ricordato Bertone con affetto e riconoscenza: “Una ventina di giorni fa è andato per l'ultima volta nello stabilimento – racconta –; era molto provato. Ci conoscevamo dai primi anni ’90, quando arrivò in valle con un sogno che sembrava impossibile. Nel 1996 iniziò la produzione e, da giovanissimo, seppe portare avanti l’azienda con coraggio e visione, ripagando la fiducia che il padre aveva riposto in lui. Abbiamo condiviso trent’anni di collaborazione e amicizia. La sua perdita mi addolora profondamente”.

Nel 2016 Bertone aveva perso la compagna Roberta Ruffini, 40 anni, stroncata da un malore mentre si trovava nella casa dei genitori a Settimo Torinese.

Nel 2008 il padre Giuseppe, col quale aveva fondato l'azienda, era morto in un incidente stradale.

Alberto Bertone lascia due figli: Filippo, 20 anni, studente universitario a Milano, nato da una prima unione, e Camilla, di 10.

Nei pressi del lago di Vinadio, dove amava trascorrere il tempo con la famiglia, tra gli alberi piantati per ogni nuovo nato, c'è anche quello di Camilla e Filippo, i suoi affetti più cari.

L’AZIENDA: "IMPRENDITORE VISIONARIO E CORAGGIOSO"

"Imprenditore visionario e coraggioso – lo ricorda l’azienda con una nota –, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d’innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore ma per l’intero tessuto economico e sociale del Paese. Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare l’azienda leader in Italia nelle acque minerali. Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati. La società si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale".

Articolo in aggiornamento.