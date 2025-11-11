Mercatini, luci, spettacoli e casette di legno: Cuneo quest'anno ospiterà il Christmas Village

Cuneo si prepara ad accogliere le Festività natalizie e le settimane di eventi che ci traghetteranno fino all'Epifania.

Sono iniziati ieri i lavori di allestimento delle luminarie e del grande albero in piazza Galimberti. Le luci, quest'anno, saranno protagoniste: Cuneo vivrà infatti l'edizione 2025 di IllumiNatale.

Che sarà davvero ricca, avendo a disposizione le risorse non spese per l'edizione estiva dell'Illuminata, che quest'anno non si è fatta.

Lo aveva promesso il Comitato, presieduto dalla sindaca, nel comunicare in modo ufficiale lo stop all'evento che ha animato il mese di luglio in città per nove anni. "Concentreremo gli sforzi organizzativi sul periodo di Natale".

Ed è esattamente così. Come ormai da qualche anno, sarà l'accensione di piazza Foro Boario con Baladin a dare il via agli eventi, già a partire dal prossimo 5 dicembre.

Dalle 18 l'accensione dei 130 alberelli e poi la carrozza con Babbo Natale, Babbo Natale gigante alto 10 m, zucchero filato, cioccolata calda e beer brulè. Come ogni anno, la manifestazione è benefica: si potrà adottare un alberello pagando 20€ e ricevendo un pacco regalo in omaggio offerto da Baladin/ATL/Coldiretti). Il ricavato verrà devoluto all'Ass. culturale Palcoscenico.

Probabile il ritorno della Babbo Run e l'evento di accensione delle luci l'8 dicembre, con qualche spettacolo di grande impatto scenico. Non sarà, però, targato Mirabilia, a quanto si apprende quest'anno non coinvolta.

Non mancherà una grande novità: il Cuneo Christmas Village.

Dal 5 al 24 dicembre la città ospiterà le casette di legno, a creare un piccolo villaggio. Organizza l'associazione Millennium.

L’evento si terrà in tre momenti distinti: dal 5 all’8 dicembre, dall’11 al 14 e dal 19 al 24.

Un appuntamento imperdibile per famiglie, turisti e appassionati di mercatini di Natale. Artigianato artistico piemontese e decorazioni per la casa; prodotti gastronomici tipici, vin brulé, cioccolata calda e dolci della tradizione oltre che specialità natalizie internazionali.

Ma saranno tantissimi anche gli spettacoli organizzati da Cuneo Illuminata. Il programma dettagliato del lungo mese di eventi verrà illustrato il prossimo 18 novembre in Comune.