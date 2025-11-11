Parcheggi blu a Cuneo, a maggio 2026 scade il contratto di gestione con Sct: tre le opzioni al vaglio

A Cuneo a maggio 2026 scadrà il contratto di gestione delle aree di sosta a pagamento ora in capo a Sct Group Srl.

La questione è stata affrontata in sede di V Commissione consiliare, ieri sera, lunedì 10 novembre, nella Sala del Consiglio del Comune.

Dopo una breve cronistoria da quando è stato avviata la sosta a pagamento negli anni '90, l’assessore alla Mobilità Luca Pellegrino ha illustrato il tema.

13 MILA STALLI DI SOSTA

L'aggiudicazione definitiva del servizio risale a maggio 2018, ma l'avvio effettivo della gestione è avvenuto solamente un anno dopo a causa del ricorso al Tar da parte di Apcoa Spa, che fu respinto.

In città ci sono 13.419 stalli di sosta di cui 4.472 a pagamento, 5.198 gratuiti, 2.260 sono di scambio, 755 riservati in altipiano e 734 per motocicli.

Attraverso Sipac-Sistema Parcheggi Cuneo Srl, Apcoa Spa gestisce l'area del Movicentro e del quadrilatero della stazione e corso Giolitti. Il relativo contratto scadrà nel 2031.

Sct gestisce invece tutta l'area dal centro storico, Cuneo centro, fino alla parte alta della città (corso Santorre di Santarosa).

Da inizio 2024 Sct è controllata dalla società Abaco.





RICAVI STIMATI PER 1 MILIONE E 50MILA EURO

Secondo i dati illustrati dall'assessore alla Mobilità i 2.361 parcheggi gestiti da Sct nel 2024 hanno reso all'ente comunale oltre 797 mila euro di incasso generando un aggio pari al 64,63%. Da gennaio 2025 le aree blu sono aumentate a 2.751 facendo incassare al Comune fino a settembre 791.728,92 euro, stimando di concludere l'anno con un ricavo di 1 milione e 50 mila euro.



“Abbiamo un incasso che è in linea con quanto stabilito dal Dup – ha precisato Pellegrino -, con un incremento di incasso per il Comune del 32% circa, grazie al quale è stato possibile mantenere e garantire una serie di servizi di mobilità”.







TRE OPZIONI IN CAMPO

Ora in vista della scadenza di maggio 2026 occorre che l'Amministrazione scelga come intende proseguire la gestione e sono state illustrare tre opzioni: gestire in house i parcheggi; proseguire con Sct Group prolungando il contratto; fare nuova gara per l'affidamento del servizio.

Una scelta che richiede un'attenta analisi di vantaggi e svantaggi per ciascuna delle possibilità sottoposte all'assemblea.



L’ipotesi della gestione cosiddetta "in house" – si è spiegato – sarebbe più semplice per l'ente e anche più libera (vedi quando e se si intendono aumentare o diminuire le aree blu), ma non potrebbe fare capo direttamente dal Comune. Occorrerebbe infatti individuare una società controllata e questo potrebbe rappresentare un primo ostacolo sia da un punto di vista economico per le spese di gestione che organizzative, sia per la supervisione. C'è poi il rischio di configurare un monopolio interno, che si tradurrebbe in una minore capacità contrattuale rispetto a un privato e anche in una minore convenienza economica.

Vi si aggiungono inoltre possibili difficoltà legate alla gestione dei software e delle tecnologie, dei sistemi informatizzati, app, abbonamenti on line, parcometri, segnaletica, videosorveglianza. Sarebbero servizi che bisognerebbe gestire in modo diretto, per cui occorrerebbe una centrale operativa aperta h 24. E infine la gestione del personale, tramite concorsi e non in modo diretto, la sua formazione nonché eventuali problematiche tecniche e relazione che potrebbero sorgere.



Prolungamento alla Sct. Secondo l'art 3 del Capitolato Speciale d’Appalto “il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari a quella iniziale (quindi 7 anni, ndr), qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente”.

Nel caso di riconferma, quindi, ci sarebbe il vantaggio di mantenere lo stesso alto tasso di incasso, oltre a poter contare su una gestione consolidata, con buona disponibilità al dialogo. Infine, possibili ed eventuali modifiche sarebbero attuative fin da subito.

Ma allo stesso tempo proprio queste ultime, come un cambio delle tariffe o un possibile rinnovamento tecnologico con la sostituzione parchimetri, diventerebbero oggetto di trattativa in quanto la società potrebbe opporre resistenza alle nuove richieste.

Altro nodo è l'inquadramento della clausola del rinnovo, a fronte di un contratto superato e un codice dei contratti che dal 2017 ad oggi è cambiato.



L’eventuale nuova gara di affidamento contempla la revisione di tutto il servizio, dalle aree di sosta agli abbonamenti, ripensando la sosta in città e potendo quindi chiedere un miglioramento e innovazioni già in gara d'appalto. Avremo un contratto aggiornato all'attuale codice dei contratti e adeguato al Pef (Piano Economico Finanziario).

Ma una nuova gara comporterebbe altresì una gestione bloccata per 12 mesi, senza la possibilità di operare modifiche in quel lasso di tempo e col rischio di ottenere un aggio minore dell'attuale, e quindi un ricavo minore.

COSA PAGANO I PARCHEGGI

“Con quanto incassiamo dai parcheggi – ha ricordato Pellegrino - paghiamo servizi di mobilità per i cittadini. Nel dettaglio il servizio scuolabus al netto della quota sostenuta dalle famiglie di 550 mila euro, il trasporto persone con disabilità per 420 mila euro, il trasporto scolaresche per 109 mila euro, agevolazioni studenti medie e superiori per 80 mila euro, abbonamento TPL lavoratori 151 mila euro, abbonamento TPL over 70 per 40 mila euro, abbonamento TPL “40 corse” 50 mila euro, gratuità navetta parcheggi lato Stura 50 mila euro, gratuità ascensore inclinato per 180 mila euro, per l'iniziativa Bike to Work + Velostazione 70 mila euro. Per questi servizi spendiamo 1,5 milioni, di cui un milione proviene proprio dagli stalli blu e a cui il Comune integra attingendo dalle proprie casse i rimanenti 500 mila euro. Se, però, dovessimo diminuire la resa – spiega Pellegrino - dovremmo ridurre questi servizi”.



PRO E CONTRO

Scrivere una nuova gara comporterà mesi di discussione per arrivare alla redazione di un nuovo contratto e metterlo a gara con tempi molto lunghi, che “se anche si avviasse fin da subito non si arriverebbe in tempo per la scadenza di maggio, ma servire almeno un anno", ha quindi precisato Pellegrino.

“Tutte e tre le ipotesi hanno vantaggi, ma anche svantaggi – continua l'assessore alla Mobilità -. Non c'è tra questa la soluzione ideale. Sotto un punto di vista utopico l’opzione n House potrebbe sembrare quella ideale, ma le altre città che ho sentito hanno espresso alcune criticità. La nuova gara dà più possibilità di movimento, ma in un tempo più lungo. Il prolungamento con Sct meno movimento, ma in breve tempo. Sappiamo quello che abbiamo e siamo molto soddisfatti dell'attuale gestione, ma non sappiamo se cambiando troveremo la stessa soddisfazione. Dobbiamo però anche confrontarci con quello che vogliamo fare e quello che possiamo fare. Abbiamo il vantaggio di avere un aggio, un ricavo del Comune, con una percentuale che supera il 64%. Tutte e tre le soluzioni le abbiamo approfondite o sono in fase di approfondimento”.

Il 40% degli spostamenti in città è inferiore a 3 Km, il 15-20% è superiore ai 10 km.



Gli interventi dei consiglieri

Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni): “Credo che sarà da valutare la corrispondenza dei valori e degli obiettivi del Puns, il documento ha come obiettivo la riduzione dell'uso delle auto del 5%) dobbiamo tenere conto di questi dati. I parametri devono essere diversi da quelli attuali. Ci sono delle contraddizioni interne a delle scelte di cui tener conto. Gli obiettivi delle società che hanno la gestione dei parcheggi a pagamento potrebbero risultare in contrasto con quelli dell'ente pubblico”.



Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) fa eco a Sturlese richiamando ai parametri indicati nel documento: “Vedremo gli obiettivi in questa direzione, ponderando di conseguenza le tre opzioni individuando per ciascuna i vantaggi”.



La consigliera Claudia Carli (Capogruppo PD) interviene commentando la prima opzione: “La gestione In House di primo acchito mi spaventa per il controllo, per i costi, per la manutenzione dei software. Le due altre opzioni ci permetteranno di capire cosa vogliamo e possiamo fare con le zone blu per migliorare il servizio, cercando di rispondere anche alle richieste dei cittadini”.

Concorda il consigliere Elio Beccaria (Cuneo Civica): “Su grandi appalti è meglio affidarsi a chi ha competenze e un maggiore potere di acquisto rispetto a un'Amministrazione pubblica. Andrà anche fatto un ragionamento sul pagamento con un'unica app”.

Una strada difficilmente percorribile in quanto le due società nella loro autonomia non hanno obblighi in tal senso e nemmeno l'Amministrazione può imporsi. Ma è stato ricordato come Telepass sia abilitato da entrambe su tutte le aree.



Il consigliere Carlo Garavagno (PD) apprezzando la concretezza della presentazione si focalizza su come “il green va finanziato, per stare in piedi vanno spostati i flussi finanziari”.

Intanto l'analisi delle proposte presentate proseguirà e si concluderà nella prossima seduta della commissione fissata per mercoledì 19 novembre. Sempre in quella seduta si parlerà di un'incentivazione e di un progetto tra Amministrazione e quartieri comunali con uno studio dal titolo Mobis, condotto dall'Università di Torino e finanziato dalla Fondazione Crc.