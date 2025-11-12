Valle Stura, Aisone punta a realizzare il Museo delle Grotte e una sala multifunzionale ma servono ancora altri fondi

Il Comune di Aisone si è aggiudicato il finanziamento da parte della Regione Piemonte di 250mila euro, dal Fondo investimenti per l'anno 2026, che contribuiranno a dar vita al Museo delle Grotte di Aisone e a una sala multifunzionale.

La comunicazione ufficiale è giunta dagli uffici regionali all'ente del piccolo borgo della valle Stura la settimana scorsa con il massimo punteggio ottenuto. Ora si attende il decreto della Regione per conoscere le scadenze con cui andrà presentato il progetto esecutivo e quindi anche il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di riqualificazione.

Il progetto preliminare presentato, del valore complessivo di 621mila euro, prevede la riqualificazione della struttura recentemente acquistata dall'Amministrazione comunale che si sviluppa su due piani e affaccia su due strade.

Su via Municipio verrà realizzato il Museo delle Grotte di Aisone per conservare i reperti trovati dai ricercatori negli scavi negli ultimi anni, momentaneamente esposti al museo di Cuneo.

Il futuro museo sarà al centro di un'offerta turistica mirata con un percorso strutturato tra escursione alle grotte e visita al sito attraverso la promozione di visite guidate per valorizzare il patrimonio storico ambientale presente sul territorio.



Al primo piano su via San Francesco verrà invece realizzata una sala multifunzionale che potrà accogliere gli studenti delle scuole cuneesi o ospitare laboratori e convegni.



(La struttura lato via San Francesco dove verrà realizzata la sala multifunzionale)

“E' nostra intenzione – spiega il sindaco Pietro Trocello - andare avanti per riqualificare la struttura e attendiamo di conoscere i tempi di realizzazione. Speriamo di poter contare anche sul finanziamento di altri benefattori”.



Restano, infatti, ancora da reperire i 371mila euro a cui certamente il Comune parteciperà con fondi propri per una piccola parte.



La prossima realizzazione del Museo delle Grotte di Aisone è stato anche al centro dell'incontro dello scorso 4 novembre tra il sindaco Trocello e il presidente delle Aree dell'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, Armando Erbì.



(Il presidente Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime, Armando Erbì, con il sindaco di Aisone Pietro Trocello)

L'occasione è stata utile, infine, per pianificare nuovi progetti e collaborazioni strategiche tra i due enti. L'appuntamento si è concentrato su temi fondamentali per il futuro del Comune, con un focus sul ricco patrimonio archeologico e ambientale di Aisone.