Vandali nelle aule dell’Enologica, in corso Enotria arrivano i Carabinieri

Un atto vandalico ai danni di un paio di locali dell’istituto.
E’ la ragione che nella giornata di oggi, mercoledì 12 novembre, ha portato i Carabinieri di Alba a compiere alcuni accertamenti all’interno della Scuola Enologica "Umberto I".
A richiederne l’intervento, la direzione dell’istituto, con la preside Antonella Germini che, fuori sede per attività istituzionali, è stata avvisata del fatto scoperto nella tarda mattinata di oggi, a lezioni in corso, "all’interno di uno spazio che non viene abitualmente utilizzato con cadenza quotidiana".
Nell’attesa che la denuncia in corso di presentazione alle autorità faccia il suo corso, portando possibilmente all’individuazione dei responsabili, la dirigente scolastica preferisce non aggiungere altri particolari, limitandosi a manifestare la propria più netta condanna per quanto accaduto a danno di beni patrimonio della scuola.