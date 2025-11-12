 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 12 novembre 2025, 16:29

Vandali nelle aule dell’Enologica, in corso Enotria arrivano i Carabinieri

In tarda mattinata la scoperta dei danni recati da ignoti ad alcuni locali dello storico istituto albese

La Scuola Enologica di Alba, parte dell'Istituto Umberto I

La Scuola Enologica di Alba, parte dell'Istituto Umberto I

Un atto vandalico ai danni di un paio di locali dell’istituto.

E’ la ragione che nella giornata di oggi, mercoledì 12 novembre, ha portato i Carabinieri di Alba a compiere alcuni accertamenti all’interno della Scuola Enologica "Umberto I".

A richiederne l’intervento, la direzione dell’istituto, con la preside Antonella Germini che, fuori sede per attività istituzionali, è stata avvisata del fatto scoperto nella tarda mattinata di oggi, a lezioni in corso, "all’interno di uno spazio che non viene abitualmente utilizzato con cadenza quotidiana".

Nell’attesa che la denuncia in corso di presentazione alle autorità faccia il suo corso, portando possibilmente all’individuazione dei responsabili, la dirigente scolastica preferisce non aggiungere altri particolari, limitandosi a manifestare la propria più netta condanna per quanto accaduto a danno di beni patrimonio della scuola.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium