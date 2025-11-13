Gerardo Balestrieri presenta a Bra “Canzoni di rabbia e di guerra", un album urgente e necessario

Il nuovo album di Gerardo Balestrieri, “CANZONI DI RABBIA E DI GUERRA”, sarà presentato live in Piemonte con la prima data a Bra il 13 novembre, seguita dal 14 e 15 novembre a Torino. L’album, uscito il 9 ottobre e autoprodotto, nasce come una risposta artistica e potente a un clima di incertezza e dolore universale.

Otto brani d’autore dal carattere rock, con influenze blues, punk e mediterranee, interpretati insieme a una comunità di quindici musicisti di grande esperienza, tra cui Pierpaolo Capovilla, che contribuisce al primo brano “50mila morti”. Balestrieri, cantautore napoletano di adozione veneziana con oltre quindici album pubblicati, utilizza la musica per indagare la violenza del potere e le macerie che produce, rifiutando riferimenti a fazioni o nomi specifici.

L’album è disponibile esclusivamente in formato fisico, nei negozi di dischi e negli store online, scelta che rafforza il valore concreto e tangibile dell’opera in tempi dominati dal digitale. La tappa di Bra, organizzata in uno spazio storico come l’Antico Caffè Boglione, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo queste “canzoni che non avrei voluto scrivere”, ma che risultano indispensabili oggi per tenere alta la luce dell’arte e della consapevolezza.