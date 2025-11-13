 / Cronaca

Cronaca | 13 novembre 2025, 15:25

Per vent'anni capo distaccamento dei vigili del fuoco di Bra, è morto a 81 anni Giorgio Abellonio

Il ricordo di Valter Rosso, che ricopre oggi lo stesso ruolo: "Ci ha insegnato tutto quello che sappiamo"

Giorgio Abellonio è morto questa mattina all'ospedale di Cuneo. 

Aveva 81 anni e per venti era stato il capo distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Bra, incarico che aveva lasciato già da molto tempo, per sopraggiunti limiti di età. 

Non era più operativo, ma non si era mai davvero allontanato da quel mondo al quale aveva dedicato impegno e passione. Presente all'alluvione del '94 e nei principali fronti di intervento di quegli anni, era un punto di riferimento per tutto il mondo dei volontari. 

"Era sempre in prima fila", lo ricorda l'attuale capo distaccamento Valter Rosso. 

"Ci ha insegnato a fare il vigili del fuoco. Io sono volontario da 31 anni e tutto quello che so l'ho imparato da lui. Io come tanti di noi. E' stato un grade maestro, ma soprattutto era una persona stupenda, alla quale siamo sempre stati molto legati. Ci mancherà". 

Al momento non è stata stabilita la data delle esequie. 

Barbara Simonelli

