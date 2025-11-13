"Vite dure": a Cuneo la mostra fotografica di Mauro Vallinotto sull'emigrazione italiana degli anni Settanta

Venerdì 14 novembre alle ore 17 si inaugura nella Sala del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7h, la mostra fotografica "Vite dure. Dal Piemonte al Nord Europa, cronache di migrazioni, fatiche, solitudini" di Mauro Vallinotto. All'inaugurazione interverrà Massimo L. Salvadori, professore emerito dell'Università di Torino.

L'esposizione, curata dall'Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo "Dante Livio Bianco", presenta cento fotografie del fotografo torinese Mauro Vallinotto, autore di lunga esperienza nel reportage sociale. Il progetto grafico è stato realizzato dallo studio Mela Editing mentre l'allestimento è a cura di Imprimere – Stampa FineArt.

Le immagini, acquisite dall'Istituto Storico di Cuneo grazie al bando "Strategia Fotografia 2022" del Ministero della Cultura, documentano gli anni Settanta, quando migliaia di italiani partirono dal Sud in cerca di lavoro nelle fabbriche del Nord Italia, in Germania e in Belgio.

Il percorso espositivo accompagna il visitatore attraverso volti, gesti e luoghi che testimoniano la fatica e la speranza dell'emigrazione. Vallinotto restituisce con uno sguardo partecipe la complessità di quell'esperienza collettiva: la durezza del lavoro, la lontananza dagli affetti, i legami sospesi, ma anche la solidarietà, la resilienza e la capacità di reinventare la propria vita altrove.