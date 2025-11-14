Raccordo autostradale di Fossano, mezzo pesante perde il carico: viabilità a senso unico alternato [VIDEO]

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 novembre, sul Raccordo autostradale di Fossano un mezzo pesante che trasportava strutture in cemento ha perso il suo carico lungo la strada, causando forti disagi alla regolare circolazione.



Le travi perse hanno travolto e divelto il guardrail in alcuni tratti.



Non risultano feriti o altri mezzi coinvolti.



Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Mondovì per la gestione del traffico a senso unico alternato.



Si attenderà la diminuzione dei flussi in serata per procedere alla rimozione del carico e ripristinare la regolare circolazione.