In fiamme un fienile in una cascina a Revello

Intervento nella serata di oggi, venerdì14 novembre, in via Tetti Elia, nel territorio comunale di Revello per un incendio divampato nel fienile di una cascina.

Le fiamme hanno interessato il locale e l'attigua legnaia.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, presenti con cinque squadre, provenienti dai distaccamenti di Saluzzo, Barge e Racconigi con autobotte e autopompa serbatoio (APS).

L'intervento è ancora in corso ma la situazione risulta sotto controllo. Non si segnalano persone ferite.