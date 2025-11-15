Saluzzo, la minoranza: “Come si parcheggerà in città durante le festività natalizie?”

Dai consiglieri di minoranza di Saluzzo riceviamo e pubblichiamo:

A poche settimane dal Natale, momento atteso un po’ da tutti ma in special modo dai commercianti ed esercenti, la situazione dei parcheggi pubblici a Saluzzo resta complessa.

Quelli bianchi a sosta libera, sulle principali vie e piazze, ma anche in aree non centralissime come via Parrà o via M. Savio, sono saturi sin dal primo mattino durante tutto l’anno, mentre quelli blu a pagamento lo sono subito dopo a partire dal centro. La sosta breve fuori dagli spazi - sperando che non diventi sosta ‘selvaggia’- è in gran parte tollerata, ma può andare a discapito della sicurezza dei pedoni.

Per questo, auspicando un confronto sul tema parcheggi subito dopo le Feste, in vista delle Festività invitiamo l’Amministrazione a valutare forme alternative di ingresso alla città: ad esempio, attraverso l’uso di navette o minibus gratuiti da zone periferiche, che possano favorire l’arrivo in centro di persone anche più anziane o giovani.

Oppure un sistema semplice e facilmente gestibile di pass per il parcheggio, come già tentato in passato, coinvolgendo la società Gestopark e le associazioni di categoria.

I costi delle ‘luminarie’ che il Comune si accolla sono un segnale di attenzione al commercio, ma l’ingresso a Saluzzo e la fruizione del suo centro vanno favoriti in ogni modo, a fronte della oggettiva insufficienza di parcheggi e di una viabilità su cui ci siamo già espressi in modo critico, come ad esempio in Piazza Battaglione Alpini.

I consiglieri di minoranza saluzzesi Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Giordana, Sanzonio



