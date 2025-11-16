Il Kodokan Cuneo al 2° Trofeo Città di Bra

Domenica 9 novembre 2025 il Kodokan Cuneo ha partecipato al 2° Trofeo Città di Bra, ospitato al Palazzetto dello Sport. Una giornata intensa, ricca di emozioni e di soddisfazioni per i giovani judoka cuneesi, che hanno dimostrato impegno, tecnica e spirito di squadra.

Nella categoria Ragazzi Filip C. e Savio M., entrambi sul terzo gradino del podio, seppur dimostrando tenacia e determinazione, non hanno brillato e per loro non è stata una delle migliori prestazioni.

Tra i Fanciulli, bella medaglia d’argento per Nicolò I., seguita dai bronzi di Beatrice B. e Lucia G. alla loro prima esperienza, Marco R. e Mia E., tutti protagonisti di prove combattute e di grande carattere.

Nella categoria Bambini, il Kodokan ha conquistato due ottimi ori con Giacomo D. e Jason B., mentre Diletta R., Martin G. e Sebastiano B. hanno ottenuto un meritato secondo posto; infine Gabriel G. ha conquistato la medaglia di bronzo.

Una giornata molto positiva per alcuni, per altri un prezioso insegnamento su quanto bisogna allenarsi di più. Per tutti ha confermato una costante crescita e l'importanza dello spirito di squadra.

Gli allenatori sono comunque soddisfatti del percorso che si sta facendo insieme ma ripetono: "E' fondamentale allenarsi sempre al massimo, mantenendo un ritmo alto in palestra e in ogni sessione, scegliendo compagni più esperti: solo confrontandomi con i più forti posso crescere e diventare più forte anche io."