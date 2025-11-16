Mondovìphoto, prorogato al 18 novembre il termine per partecipare a “Trasparenze”

Il 15° Concorso Fotografico Nazionale intitolato “Trasparenze” e organizzato dall’associazione Mondovìphoto, (montepremi di 1200 euro), avrà una proroga dei termini di consegna al 18 novembre (tutte le info e il regolamento su www.mondoviphoto.com).

Dall’associazione Mondovìphoto arrivano le ultime news sull’iniziativa:

“Quest’anno abbiamo scelto due temi, che un po’ si rivolgono a due diverse categorie di fotografi, dove per 'fotografi' si intende gente alla quale piace fare fotografie. Il primo tema 'Trasparenze', intende stimolare l’interpretazione di un termine che spazia dal pittorico al concettuale. È trasparente un vetro bagnato dalla pioggia, un tendaggio mosso dal vento, una foschia all’alba… Poi, come si usava nei compiti in classe, abbiamo scelto per il concorso un secondo argomento, che, in fondo, argomento non è: 'Tema libero'. Vorremmo, in sostanza, che in tanti tirassero fuori quella foto che era venuta così bene; quella dove la mamma, il fidanzato, la nipotina sorride troppo bene, quella dove il sole tramonta proprio come si deve o quella di quel viaggio incredibile. Una specie di tema popolare, ma proprio per questo molto competitivo”.

Ma la vera novità di quest’anno è costituita dalla giuria.

“Per una volta non abbiamo arruolato fotografi celebri, giornalisti, editor o presidenti di associazioni. Niente esperti. Niente umani. La nostra giuria sarà l’Intelligenza Artificiale. Sulle tracce di un recente concorso lanciato in Germania, affideremo le fotografie ricevute, insieme a opportune istruzioni, alla IA, la quale non solo sceglierà le migliori, ma ci spiegherà anche le ragioni delle scelte. Siamo consapevoli che questo approccio sia controverso e che più di un naso si storcerà, ma sappiamo anche che l’IA offre alcuni vantaggi, fra i quali una assoluta oggettività e l’indipendenza da fattori contingenti. È infatti piuttosto improbabile che l’IA sia un giorno di cattivo umore e giudichi brutte tutte le foto esaminate. Il nostro è un po’ gioco e un po’ stimolo al confronto di vantaggi, limiti, differenze. Una scelta la nostra mossa dalla curiosità e intesa come sperimentazione. Tante più saranno le fotografie ricevute tanto più sarà interessante l’esperimento. Vedremo cosa ne verrà fuori”.

Gioco e provocazione d’accordo, però con al centro un dibattito culturale, quello che si innesca in qualsiasi arte quando a giocare c’è anche la IA, un competitor ancora in parte sconosciuto, capace di creare un punto di rottura fra prima e dopo, a suscitare dibattito e opinioni diverse.

Al concorso seguiranno l’inaugurazione della mostra il prossimo 5 dicembre in sala Scimè a Mondovì, con ospite il fotografo professionista Ettone, e una tavola rotonda il 13 dicembre, alla quale potranno partecipare appassionati, amatori, fotografi di diverse estrazioni e generazioni e chiunque sia interessato al tema.

L’associazione Mondoviphoto si propone di aggregare gli appassionati di fotografia del Monregalese attraverso attività quali incontri, eventi, uscite fotografiche e workshops. Una di queste attività, diventata ormai tradizione, è l’organizzazione di un concorso fotografico di livello nazionale, la conclusione del quale si coordina con altre manifestazioni del comune di Mondovì.

Il concorso fotografico è reso possibile dall’appoggio della Banca BCC Pianfei e Rocca De Baldi.