McDonald’s Cuneo e il campione di Volley Ivan Zaytsev, insieme per il McHappy Day

Ci siamo, anche quest’anno è arrivato il McHappy Day. Giovedì 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, nei ristoranti McDonald’s della provincia di Cuneo (cinque attivi quest’anno, Savigliano, Mondovì, S. Vittoria d’Alba e i due del capoluogo. Fossano è chiuso per lavori di rimodernamento che si dovrebbero concludere prima di Natale) si svolgerà la speciale iniziativa organizzata per raccogliere fondi per Casa Ronald McDonald Italia – Family Room di Alessandria, riferimento per il Piemonte - e supportare così i bambini malati, in cura lontano da casa e dalle loro famiglie.

Quella di Alessandria è una delle otto strutture gestite da Casa Ronald McDonald in Italia, che nel 2024 hanno accolto più di 2500 famiglie di bambini in cura, offrendo così programmi e servizi che rafforzano la famiglia, rimuovono gli ostacoli e sostengono il percorso di cura del piccolo paziente.

“In occasione di questa iniziativa - spiega Alessandro Romano, amministratore delegato di Euro 1, la società licenziataria del marchio McDonald’s in provincia di Cuneo - abbiamo pensato di organizzare un evento speciale, per dare ancora più forza alla promozione benefica. Infatti giovedì 20 novembre, presso il ristorante di Cuneo di via Pertini 8 verso le 13 / 13.30 avremo un ospite speciale tra i tavoli e ad interagire col nostro staff di accoglienza clienti: Ivan Zaytsev, il campione pallavolista schiacciatore del Cuneo Volley”.

Ivan si è reso disponibile a scendere in campo per promuovere e valorizzare un buon gesto, attraverso un’iniziativa benefica che i ristoranti McDonald’s portano avanti dal 2002. L’offerta è libera e sarà raccolta presso le urne messe a disposizione nei locali e i partecipanti potranno ricevere dei simpatici gadgets.

“Quando si tratta di aiutare il territorio e chi è in difficoltà, noi siamo sempre orgogliosamente in prima linea - conclude Alessandro Romano - e, in questo caso, al nostro fianco abbiamo dei compagni di team che rendono la ‘nostra’ squadra ancora più forte. Anche perché la collaborazione con il Volley Cuneo dura ormai da molti anni e insieme abbiamo portato avanti iniziative importanti, come confidiamo sarà questa raccolta fondi di giovedì 20 novembre. Ringrazio Ivan Zaytsev e tutta la dirigenza del Volley Cuneo, in particolare il direttore generale Bima e il presidente Costamagna per aver scelto di affiancarsi a questa iniziativa benefica, nel segno della partecipazione alla responsabilità sociale e a valori di inclusione condivisi. Per chi vorrà aderire, garantiamo che stavolta un pasto da Mc sarà ancora più buono”.