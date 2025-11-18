 / Cronaca

Cronaca | 18 novembre 2025, 16:56

Bra, bus urbano si scontra con un fuoristrada in strada Montenero: quattro feriti non gravi [FOTO]

Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia Locale. Alle cure dei sanitari i conducenti dei veicoli e due passeggeri del bus

L'incidente in strada Montenero

Ha coinvolto un bus di linea della conurbazione cittadina l’incidente verificatosi nel pomeriggio in strada Montenero a Bra, lungo la strada provinciale che conduce a Pocapaglia.

Qui il mezzo del trasporto pubblico locale è andato a scontrarsi con un fuoristrada Suzuki Samurai.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale 118 insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale braidese.

Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti fortunatamente non gravi: alle cure dei sanitari sono finiti i conducenti dei due veicoli e due passeggeri del bus.

